An Lập Phát tổ chức Hội nghị khách hàng 2024 với nhiều định hướng quan trọng

Tạo ra lợi thế cạnh tranh nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng

Với thông điệp "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo tương lai", An Lập Phát không ngừng khẳng định vị thế tiên phong trên hành trình tối đa giá trị của nhôm cho cuộc sống An cư - Lập nghiệp - Phát triển. Trong năm 2024, An Lập Phát đã cho ra mắt thương hiệu REVO với những sản phẩm có tính tích hợp cao, tối ưu về công năng và bền bỉ về hiệu năng. Song song đó, nhôm Đại Tân tiếp tục đa dạng hóa bảng màu khi cho ra mắt 4 màu sơn thời thượng, đa phong cách thuộc hệ nhôm DT55. Sự gia tăng đáng kể các đơn hàng cho thấy An Lập Phát đã đi đúng hướng, nắm bắt và đáp ứng kịp thời các xu hướng mới của thị trường.

Bảng màu thời thượng của nhôm Đại Tân

Với Đại Tân, thương hiệu đề ra chiến lược dài hạn bao gồm việc đa dạng hóa sản phẩm và linh hoạt cập nhật kiểu dáng, mẫu mã để đón đầu xu hướng thị trường. Hệ thống sản phẩm của Đại Tân phát triển trên 3 loại sơn: Sơn tĩnh điện, Ánh kim Metallic và phủ phim vân gỗ 3D với công nghệ sơn tiên tiến có khả năng kháng muối lên đến 1.000 giờ. Được biết, sắp tới thương hiệu này sẽ hoàn thiện việc phát triển những sản phẩm mới như hệ vát cạnh, hệ chấn song , khung bao 200,… nhằm mang lại những thiết kế cửa phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc, đáp ứng nhu cầu thể hiện phong cách sống riêng biệt của từng gia chủ.

Hệ nhôm vát cạnh và chấn song là sản phẩm sẽ được Đại Tân ra mắt trong năm 2025

Về phía thương hiệu REVO, hướng đến định vị là thương hiệu tiên phong về các giải pháp ứng dụng nhôm làm cho cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn, REVO sẽ phát triển thêm 2 sản phẩm cửa nhôm mới là Sliding và Folding (cửa lùa và cửa xếp lùa) để đa dạng hóa hệ thống sản phẩm hiện tại. Ngoài ra, REVO cũng sẽ cho ra mắt hệ tủ Kabi - hệ tủ cao cấp ứng dụng cho tủ bếp và tủ quần áo trong thời gian tới.

Mạng lưới phân phối là yếu tố xuyên suốt trong mọi hoạt động kinh doanh

Đại diện An Lập Phát đã khẳng định thành công của công ty không thể tách rời khỏi sự đóng góp to lớn của hệ thống phân phối. Các đại lý chính là những cầu nối vững chắc, kết nối sản phẩm từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng. Nhờ có một mạng lưới phân phối rộng khắp và chuyên nghiệp, An Lập Phát sở hữu khả năng tiếp cận thị trường và hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ, góp phần gia tăng doanh số và đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh, từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Những thành công của An Lập Phát có đóng góp rất lớn từ sự hợp tác chặt chẽ của hệ thống phân phối

Với phương châm "Đồng hành cùng phát triển", An Lập Phát luôn xem đại lý và cơ sở sản xuất là những đối tác chiến lược quan trọng. Bằng việc triển khai các chính sách hỗ trợ linh hoạt, hỗ trợ giá và thương mại, xây dựng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, tích điểm đổi quà và các hoạt động tri ân, An Lập Phát không chỉ là một nhà cung cấp sản phẩm mà còn là một người đồng hành cùng đại lý và cơ sở sản xuất trong suốt quá trình hợp tác.

Nhìn về tương lai, An Lập Phát không ngừng đổi mới và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo đó, việc ra mắt dịch vụ "Tra cứu bảo hành sản phẩm điện tử" không chỉ giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc kiểm tra thông tin mà còn thể hiện cam kết của An Lập Phát trong việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng và xây dựng một hệ thống phân phối bền vững.

Gala dinner tri ân các đại lý đã luôn sát cánh cùng An Lập Phát

An Lập Phát hướng đến tầm nhìn trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành nhôm với chiến lược phát triển rõ ràng, thông qua những hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Qua đó, An Lập Phát có thể gia tăng năng suất và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.