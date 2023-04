Án mạng ở Hưng Yên: Ông ngoại của nghi phạm tử vong

Liên quan đến vụ án cháu trai là Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, trú tại H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) sát hại ông bà ngoại tại Hưng Yên, sáng 4.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa, cho biết ông L. đã tử vong lúc 22 giờ đêm qua (3.4). Thi thể của ông được đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên để gia đinh lo hậu sự.

Trước đó, bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đã tử vong do vết thương quá nặng. Sáng hôm qua 3.4, thi thể bà H. cũng được người thân lo hậu sự tại nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Nguyễn Xuân Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.



Như tin đã đưa trên báo Thanh Niên, khoảng 2 giờ sáng 2.4 vừa qua, người dân địa phương nghe tiếng hô hoán phát ra từ nhà ông L. và bà H. Khi đến nơi, người dân phát hiện Phú đang có hành vi dùng dao đâm ông L. Đồng thời, tại hiện trường phát hiện bà H. đang nằm và bị 1 con dao cắm vào đầu.

Hai ông bà bị thương nặng nên người dân đã đưa cả hai người đi cấp cứu.

Bà H. sau đó đã không qua khỏi, ông L. trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin từ Công an H.Kim Động, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an H.Kim Động và VKSND H.Kim Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.