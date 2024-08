Ăn một con cá trao tráo, vợ bị chồng đánh tới tấp, phải quỳ lạy van xin

Vụ chồng đánh vợ tới tấp xảy ra ở H.Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ngày 21.8, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND H.Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, sự việc người vợ bị chồng đánh tới tấp được đăng trên mạng xã hội Facebook, chính quyền địa phương đã nắm thông tin. Hiện công an đang làm việc với người chồng về hành vi trên để làm rõ nguyên nhân

Công an đang làm việc với ông L.X.C P.T.H

"Ngay khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND H.Lý Sơn đã đề nghị cơ quan công an mời người chồng đến để làm rõ vụ việc, đồng thời chỉ đạo Hội Phụ nữ huyện tìm hiểu rõ nguyên nhân và động viên người phụ nữ bị chồng hành hung", bà Hương nói.

Theo đoạn clip đăng trên mạng xã hội Facebook dài 5 phút 19 giây, ghi lại vào lúc 20 giờ 35 ngày 16.8, người chồng liên tục tát vào mặt người vợ, sau đó người vợ chạy ra khỏi cổng nhà thì bị chồng dí theo kéo lại vào nhà và đóng cổng. Tiếp đó, người đàn ông này lại liên tục dùng hai tay để đánh vào mặt người phụ nữ, mặc cho người phụ nữ giải thích.

Thấy không cản được chồng nên người phụ nữ đã quỳ gối xuống, chắp tay lạy van xin. Nhưng người đàn ông không dừng lại mà tung ra cú đá thẳng vào mặt người phụ nữ, khiến người vợ la khóc dữ dội. Sau đó, người phụ nữ ngồi xổm xuống nền gào khóc gọi tên con.

Lúc này, người đàn ông đi qua lại cứ lầm bầm trong miệng và đập điện thoại di động xuống nền nhà rồi quay lại tiếp tục đá thẳng vào mặt người phụ nữ, xong bỏ đi ra ngoài kéo cổng lại.

Một lát sau, có hai người phụ nữ hàng xóm đến hỏi thăm thì được người vợ kể sự việc: "Khi chiều bà đi chợ mua 3 con cá trao tráo về kho, bà ăn 1 con còn lại 2 con để lại cho người chồng. Nhưng khi người chồng về, thì hỏi tại sao người vợ không ăn cá nục mà lại ăn cá trao tráo? Người vợ nói: Có 3 con, tôi ăn 1 con thì còn 2 con ông ăn đi, nhưng người chồng lại không thích điều này nên đã đánh người vợ".

Đi một lát, người đàn ông trở về nhà và lớn tiếng đuổi 2 người hàng xóm về, xong đóng cửa lại. Đồng thời, ông yêu cầu người vợ đứng lên và đi vào nhà, rồi đi xuống dưới. Ngay sau đó, 2 người phụ nữ hàng xóm đã mở cổng để người vợ ra khỏi nhà.

Người chồng đá thẳng vào mặt vợ, dù người vợ van xin CẮT TỪ CLIP

Sau khi clip chồng đánh vợ được đăng trên mạng xã hội, rất nhiều người phẫn nộ trước hành vi này.

Chị T.T.T.L (ở thôn Đông An Vĩnh, H.Lý Sơn) cho biết, chị ở gần nhà của vợ chồng ông L.X.C và bà N.T.P, là 2 người trong clip gây xôn xao mạng xã hội mấy hôm nay. Theo chị L., vợ chồng ông C. và bà P. đã lớn tuổi nhưng ông C. tính khí rất thất thường.

"Vì ăn con cá mà bà P. bị ông C. đánh dã man như vậy là không thể chấp nhận được. Là một phụ nữ, tôi không đồng tình với hành động của ông C. Ông ấy cư xử như vậy là thiếu văn hóa", chị L. nói.

Liên quan đến vụ chồng đánh vợ nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ H.Lý Sơn cho biết, hội đã liên hệ với bà P. để hỏi nguyên nhân sự việc và động viên bà. Hội cũng đã đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi bạo hành gia đình của ông C. nhằm răn đe, không để tái phạm.

"Sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng mỗi chị em phụ nữ hãy tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời phải lên tiếng trước những cái sai, cái xấu. Trước đó, Hội Phụ nữ H.Lý Sơn cũng thường xuyên tuyên truyền luật Phòng, chống bạo lực gia đình và luật Bình đẳng giới đến với các chi hội thôn, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình", bà Ngọc nói.