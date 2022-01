An ninh bất ổn ở Cameroon đe doạ Cúp vô địch các quốc gia châu Phi 2022

Nước chủ nhà Cameroon sẽ chính thức khởi động giải đấu kéo dài 1 tháng vào ngày 9.1 khi họ đối đầu với Burkina Faso. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang phải vật lộn với việc đối phó các tay súng ly khai ở phía tây và các tay súng thánh chiến ở phía bắc.

Theo AFP, lực lượng an ninh ở phía tây đang trong tình trạng báo động cao sau khi các nhóm vũ trang gửi thông điệp đe dọa tới các đội tuyển ở bảng F, gồm Tunisia, Mali, Mauritania và Gambia. 4 đội tuyển dự kiến ​​sẽ tranh tài ở thị trấn ven biển Limbe, và địa điểm tập luyện là Buea, một điểm nóng của tình trạng bất ổn của phe ly khai.

Blaise Chamango, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ ở Buea có tên Human Is Right, nói với AFP qua điện thoại rằng: “Các mối đe dọa là rất nghiêm trọng. Hôm 5.1, đã có một vụ nổ tại một cửa hàng tiện lợi ở Limbe. Điều đó đã gửi đi một thông điệp rất lo ngại. Chính phủ đã đồn trú những người lính được trang bị vũ khí mạnh ở gần như tất cả các ngã tư tại Buea và Limbe. Lực lượng an ninh và quốc phòng đang bắt giữ và khám xét tất cả những người họ thấy nghi ngờ ở địa phương".

Buea là thủ phủ của khu vực tây nam Cameroon, nơi mà khu vực lân cận đang nằm trong vòng kiềm tỏa của bạo lực do người thiểu số nói tiếng Anh của Cameroon nỗ lực ly khai khỏi quốc gia. Sau nhiều năm thất vọng trước sự phân biệt đối xử, những người ly khai đã tuyên bố trở thành "Cộng hòa Liên bang Ambazonia" vào tháng 10.2017 nhưng không được quốc tế công nhận. Hơn 3.500 người đã chết và hơn 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong thông điệp đầu năm mới của mình, tổng thống kỳ cựu theo đường lối cứng rắn của Cameroon, Paul Biya, cảnh báo rằng trong khi một số chiến binh đòi độc lập đã tự nộp mình, các chiến binh khác vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động tội phạm, gia tăng sử dụng chất nổ tự chế và giết hại dân thường không vũ trang.





Ưu tiên của Chính phủ Cameroon là "an toàn sẽ được đảm bảo" cho AFCON, mặc dù cả nhà chức trách và Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đều từ chối trả lời về các biện pháp an ninh cho giải đấu.

Đầu tuần này, bầu không khí ở thủ đô Yaounde thoải mái hơn so với các vùng nói tiếng Anh gặp khó khăn, cách 250 km về phía tây. Một số nhân viên an ninh được bố trí theo dõi những bước chuẩn bị cuối cùng tại sân Paul Biya mới ở quận Olembe, được xây dựng đặc biệt cho AFCON và sân nhà của tuyển Cameroon.

James Mouangue, người đứng đầu ủy ban nhân quyền quốc gia, lưu ý: “An ninh chỉ thực sự là mối quan tâm ở khu vực tây bắc và tây nam nhưng tôi nghĩ lực lượng quốc phòng của chúng tôi có đủ kinh nghiệm để ứng phó. Các biện pháp an ninh được đưa ra là đặc biệt”.

Các chiến binh ly khai không phải là bóng ma duy nhất ám ảnh Cameroon. Một số lo ngại rằng các nhóm khác có thể tìm cách thu hút sự chú ý bằng cách tấn công vào Yaounde, trung tâm kinh tế Douala hoặc miền bắc (nơi có bảng D tranh tài với các đội Ai Cập, Nigeria, Sudan và Guinea Bissau). Tuần báo L'Oeil du Sahel ở miền bắc Cameroon cho biết các chiến binh thánh chiến có thể phá vỡ AFCON trừ khi họ thực hiện một cuộc tấn công thực sự lớn, nên không thể loại trừ khả năng này.

Tại vòng chung kết AFCON lần này, 24 đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/8.