An ninh mạng - quản trị mạng: lương hơn 2.000 USD/tháng nhưng khát nhân lực

Nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cực lớn

Chia sẻ tại buổi trực tuyến, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ Công ty GTSC, kể lại kỷ niệm đáng nhớ của mình. Đó là vào những năm 2000, ông và cộng sự có hỗ trợ cho những người sử dụng máy tính ở Việt Nam những sự cố liên quan đến máy tính, tấn công mạng, virus máy tính… Khi đó ông gặp một bác lớn tuổi có một máy tính ở nhà. Nhà tương đối chật nên bác đặt máy tính cạnh tủ lạnh. Bác có băn khoăn là tủ lạnh mở ra mở vào hàng ngày thì hơi ẩm tỏa ra làm không khí ẩm, virus máy tính có xâm nhập vào máy tính hay không!

“Đó là câu chuyện tôi nhớ mãi đến bây giờ. Cách đây 20 năm, virus máy tính là một khái niệm rất lạ lẫm, mọi người nghĩ rằng nó giống virus sinh học. Nhưng hiện nay, kể cả người lớn tuổi cũng đều biết virus máy tính xuất phát từ trên mạng và các cuộc tấn công mạng đều xuất phát từ trên mạng. Điều đó đã có sự thay đổi rất nhanh, không chỉ về công nghệ mà cả về mặt nhận thức nữa”, ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, sự thay đổi đó cũng dẫn tới nhóm ngành này ngày càng trở nên không thể thiếu với sự phát triển của xã hội thông tin. Theo thống kê của các tổ chức trên thế giới thì hiện nay thiếu rất nhiều nhân lực về an ninh mạng. Ở Việt Nam, tình trạng thiếu nhân lực này còn cao hơn. Đặc biệt khi khắp nơi đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đây sẽ là lĩnh vực rất hot, nhu cầu rất cao trong thời gian tới.

Ông Phó Đức Giang, Giám đốc Dịch vụ An ninh mạng và bảo mật thông tin, PwC Việt Nam, cũng cho biết đến lúc này, mọi người đã rất hiểu về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đặc biệt là tại PwC, năm vừa rồi trong một báo cáo toàn cầu dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp, các lãnh đạo đều nhất trí lựa chọn cyber risk (những rủi ro liên quan đến an ninh mạng) là mối quan tâm số 1.

“Một vị bộ trưởng trong nước có nói nên xem an ninh mạng là vấn đề sống còn trong chuyển đổi số. Vì khi chuyển đổi số, tấn công liên quan lĩnh vực CNTT ngày càng rộng. Từ đó nhu cầu tư vấn, bảo vệ, phát hiện, xử lý sự cố liên quan an toàn bảo mật thông tin trở nên ngày càng cần thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, lĩnh vực bảo mật an toàn thông tin sẽ hot, nổi tiếng không kém những gì chúng ta nghe gần đây như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain”, ông Giang chia sẻ.





Làm sao để có lương hơn 2.000 USD/tháng?

Gửi câu hỏi đến chương trình, Lương Đoàn, đến từ Hà Nội, thắc mắc: “Em xin phép hỏi là sinh viên mới ra trường làm gì để có mức lương 2.000 USD/tháng?”.

Ông Vũ Ngọc Sơn cho biết lương tháng 2.000 USD hay nhiều hơn thì không có giới hạn nào với lĩnh vực an ninh mạng. Nó phụ thuộc vào việc bắt đầu từ khi nào. Như thời của ông thì ông và bạn bè bắt đầu từ năm thứ 2, thứ 3 của ĐH. Sinh viên hiện nay có thể bắt đầu sớm hơn từ năm thứ nhất. Và mức lương khi sinh viên ra trường sẽ không phụ thuộc vào việc tốt nghiệp nhận bằng gì mà quan trọng là kinh nghiệm trong lĩnh vực này bao lâu. Mức lương 2.000 USD đối với một số người có thể là cao nhưng đối với lĩnh vực an ninh mạng thì không hẳn là cao.

Thạc sĩ Lê Hoàng Bình Nguyên, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐ An ninh mạng iSPACE cũng cho biết khi đạt các chứng chỉ quốc tế về an ninh mạng thì sinh viên sẽ có những thành tựu nhất định, có thể có mức lương cao, hồ sơ tốt hơn các bạn không có chứng chỉ quốc tế. Hiểu được điều này, iSPACE cũng thiết kế chương trình khớp với các chứng chỉ quốc tế phổ biến hiện tại trong an ninh mạng. Vì vậy, sinh viên học xong các kiến thức hoàn toàn có thể thi được các chứng chỉ này.