An ninh siết chặt khắp Rome trong thời gian tang lễ Giáo hoàng Francis

Linh cữu Giáo hoàng Francis được đưa đến Vương cung thánh đường thánh Peter hôm 23.4 ảnh: reuters

Bất chấp ý nguyện của Giáo hoàng Francis là có tang lễ đơn giản, những người chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện tiễn đưa vị giám mục thứ 266 của thành Rome vẫn đối mặt những thách thức liên quan đến công tác hậu cần, kỹ thuật và công tác an ninh, theo tờ The Guardian hôm 23.4.

Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi cho biết giới hữu trách đang chuẩn bị đón tiếp từ 150 đến 170 phái đoàn nước ngoài tham gia tang lễ giáo hoàng diễn ra ngoài trời ở Quảng trường Thánh Peter hôm 26.4, cùng với đám đông khoảng 200.000 người.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến dự lễ tang Giáo hoàng

Các nguyên thủ thế giới cũng đến dự, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thái tử Anh William.

Không nghi ngờ gì thành Rome đang bước vào giai đoạn vô cùng căng thẳng.

Theo báo Corriere della Serra, các cơ chế phòng thủ quân sự và an ninh tiên tiến đang được triển khai khắp Rome và trên bầu trời thủ đô Ý, bao gồm vũ khí chống drone, vùng cấm bay được các tiêm kích tuần tra, và những công nghệ phá sóng phức tạp.

Các đơn vị chống khủng bố và chống phá hoại cũng nhận lệnh điều động tuần tra trên mặt đất.

Vương cung thánh đường thánh Peter, nơi đặt linh cữu, và khu vực xung quanh đang nhận được sự bảo vệ của hơn 2.000 cảnh sát từ nay cho đến hết Mật nghị Hồng y, sự kiện bầu tân giáo hoàng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông gồm 400 người hỗ trợ lịch trình di chuyển của các phái đoàn ngoại giao.

Tang lễ ngày 26.4 sẽ chấm dứt khi linh cữu của cố giáo hoàng được đưa từ Vương cung thánh đường thánh Peter đến nơi chôn cất là Nhà thờ Đức Bà Cả thuộc Rome.

Tuy nhiên, công tác an ninh không dừng lại ở đó. Một khi Giáo hoàng Francis an nghỉ, mọi sự chú ý sẽ chuyển sang Mật nghị Hồng y, và chiến dịch an ninh vẫn được tiếp tục triển khai cho đến khi Hồng y đoàn chọn được người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.