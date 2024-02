An ninh thắt chặt tại trận địa pháo hoa lớn nhất Hà Nội

Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm với 32 trận địa (riêng hồ Gươm 2 trận địa), trong đó 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Để đảm bảo an ninh trật tự các khu vực công cộng trong đêm giao thừa và các điểm bắn pháo hoa, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã yêu cầu từ chiều nay, công an các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Khu vực lối vào các trận địa pháo hoa được lắp hàng rào barie NGUYÊN QUANG

Lực lượng chức năng gấp rút hoàn thiện NGUYÊN QUANG

Xe cứu hỏa có mặt tại khu vực hồ Gươm NGUYÊN QUANG