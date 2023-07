An ninh thắt chặt trước đêm diễn đầu tiên của BlackPink

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 15 giờ 30 ngày 29.7, quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), công tác bảo đảm an ninh trật tự được lực lượng chức năng tích cực triển khai trước đêm diễn đầu tiên của ban nhạc Hàn Quốc BlackPink.

Khu vực trước sân vận động Mỹ Đình chiều 29.7 ĐÌNH HUY

Tại các cổng ra vào sân vận động, nhiều đoàn xe thuộc lực lượng cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội lần lượt tiến vào bên trong. Trên xe là các chiến sĩ cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm diễn của 4 thành viên nhóm BlackPink, lực lượng chức năng cũng điều động các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát PCCC - CNCH, quân đội, lực lượng cảnh sát 113, nhân viên y tế...

Tại khu vực kiểm soát vé, ngoài lực lượng bảo vệ cùng người của ban tổ chức còn có thêm lực lượng cảnh sát cơ động.

Lực lượng chức năng có mặt tại trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình ĐÌNH HUY

Chia sẻ với báo chí, thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội), cho biết theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, những sự kiện mang tính chất thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân thì công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự một cách tuyệt đối là nhiệm vụ và mục tiêu của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng Công an TP.Hà Nội nói chung.

Tại sự kiện này, lực lượng cảnh sát cơ động có nhiệm vụ ở vòng ngoài là bố trí cho các phương tiện lưu thông không gặp ùn tắc từ các ngả đường tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình; phối hợp với công ty tổ chức sự kiện hướng dẫn người dân vào sân, kiểm tra an ninh, không cho khán giả mang theo chất chấm, vật cấm trong người khi xem biểu diễn.

Ngoài ra, bố trí lực lượng trên khán đài để phối hợp với các lực lượng công khai, hóa trang để giữ gìn an ninh trật tự một cách tuyệt đối.

Theo kế hoạch, BlackPink sẽ biểu diễn 2 đêm 29 - 30.7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

BlackPink là ban nhạc nữ Kpop của Hàn Quốc, gồm 4 thành viên: Jennie, Jisoo, Rosé, Lisa và có lượng fan đông đảo khắp thế giới. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của ban nhạc này bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10.2022 và liên tục "cháy" vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Tính đến nay, Born Pink là tour diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ.

Người hâm mộ bắt đầu di chuyển vào sân để chờ theo dõi buổi biểu diễn NGUYỄN TRƯỜNG

Xe cứu hỏa được điều động đến cổng chính sân Mỹ Đình ĐÌNH HUY

Các khu vực check-in đều có lực lượng chức năng phối hợp ĐÌNH HUY

Lực lượng cảnh sát cơ động sẽ kiểm tra an ninh của khán giả vào xem ca nhạc ĐÌNH HUY

Một làn đường Lê Quang Đạo (hướng Lê Đức Thọ đi đại lộ Thăng Long) được chặn lại cách khu vực sân Mỹ Đình khoảng 200 m ĐÌNH HUY

Lực lượng công an túc trực để hướng dẫn người dân không đi vào đường cấm NGUYỄN TRƯỜNG

Lực lượng quân đội, công an, bảo an lập chốt ở bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình ĐÌNH HUY

Lực lượng bảo an được huy động rất đông ở khu vực soát vé ĐÌNH HUY