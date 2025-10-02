Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ấn phẩm đặc biệt về Hoàng đế Thiệu Trị

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/10/2025 06:30 GMT+7

Lần đầu tiên độc giả có cơ hội tiếp cận một chân dung đặc biệt trong lịch sử thi ca Việt Nam - một vị hoàng đế đồng thời thời là một thi sĩ hào hoa - qua tác phẩm 'Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ' được biên soạn công phu, đậm tính học thuật.

Hoàng đế Thiệu Trị (1807-1847) là vị vua thứ ba của triều Nguyễn. Ông được giới nghiên cứu nhìn nhận như một tượng đài văn học độc đáo. Không chỉ bởi số lượng quá lớn thơ ông để lại, hơn 5.000 trang trong bộ Ngự chế thi tập, mà còn bởi chiều sâu tư tưởng và phong cách sáng tạo độc đáo. Nhà vua cũng là nhà thơ sáng tác bằng nhiều thể thơ nhất VN, đồng thời sáng tạo nhiều thể cách thi mới, chưa từng có tiền lệ trong văn học trung đại.

Thơ với vua Thiệu Trị không mang tính tiêu khiển của bậc đế vương nhàn cư, càng không dùng nghệ thuật để ngâm vịnh. Thơ của ông như phương tiện biểu đạt đạo lý, thể hiện lý tưởng trị quốc và khẳng định học vấn. Trong thơ ông luôn có lý tưởng đạo Nho, tinh thần học thuật, kể cả thái độ duy lý hiếm thấy khi nhìn nhận về văn chương cổ truyền. Qua tác phẩm, tác giả biên soạn đã trình bày khái quát và hệ thống về những đặc điểm nổi bật của Thiệu Trị trong nhiều vai trò: Đó là người làm nhiều thơ nhất nước VN đến thời điểm hiện nay; người sáng tác vận dụng nhiều thể thơ nhất thời trung đại; người sáng tạo nhiều thể thơ nhất trong văn chương thời trung đại; người đề vịnh nhiều nội dung chủ đề nhất trong sáng tác; người suy tư, trăn trở nhiều nhất về sáng tác thi phú.

Ấn phẩm đặc biệt Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ (do Thaihabooks và NXB Văn học ấn hành) là kết quả nhiều năm ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, tập trung nghiên cứu, khám phá kho tàng thơ Hán Nôm cung đình, để hoàn thành.

Ấn phẩm đặc biệt về Hoàng đế Thiệu Trị- Ảnh 1.

Tác phẩm do Thaihabooks và NXB Văn học ấn hành

Ảnh: NXB

Hoàng đế Thiệu Trị tác phẩm thi ca thơ ca triều Nguyễn Văn hóa nghệ thuật thơ việt nam
