An Phước Riverside Cần Giuộc: Sức hút bất động sản đô thị ven sông phía Nam TP.HCM

Dấu mốc khai trương Sales Gallery với chủ đề "Mạch phù sa - The Flow of Prosperity" mở ra chương mới trong hành trình giới thiệu dự án đến khách hàng và đối tác.

Toàn cảnh lễ khai trương Sales Gallery An Phước Riverside Cần Giuộc

Lợi thế vị trí giữa vùng đô thị đang phát triển

Khu Nam TP.HCM đang từng bước mở rộng không gian đô thị, gắn với quá trình phát triển hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp và những khu đô thị quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, Cần Giuộc, thuộc tỉnh Long An trước đây, được quan tâm nhờ vị trí tiếp giáp TP.HCM và khả năng kết nối với các khu vực kinh tế lân cận.

Một trong những yếu tố đáng chú ý của An Phước Riverside Cần Giuộc là vị trí liền kề các khu đô thị lớn. Sự hiện diện của các khu đô thị lớn trong cùng khu vực được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển thương mại, dịch vụ và gia tăng nhu cầu về nhà ở trong dài hạn.

Toàn cảnh An Phước Riverside Cần Giuộc nhìn từ trên cao. Dự án có quy mô khoảng 31,1 ha, và sở hữu hơn 1,4 km bờ sông tự nhiên

Từ An Phước Riverside Cần Giuộc, thời gian di chuyển dự kiến khoảng 10 phút đến Khu công nghiệp Long Hậu, 15 phút đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, 25 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng và 40 phút đến trung tâm TP.HCM. Dự án đồng thời kết nối với các trục giao thông khu vực như ĐT826C, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh.



Khả năng tiếp cận các khu vực làm việc, thương mại và dịch vụ là yếu tố có thể góp phần tạo nên nhu cầu an cư, đặc biệt đối với người lao động, chuyên gia và các gia đình có nhu cầu sinh sống tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, thời gian di chuyển thực tế phụ thuộc vào tình hình giao thông, tuyến đường và tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Quy hoạch ven sông tạo dấu ấn riêng

Trên diện tích khoảng 31,1 ha, An Phước Riverside Cần Giuộc được quy hoạch với 1.197 sản phẩm, gồm nhà phố thương mại, nhà liên kế và biệt thự vườn. Điểm nhấn của dự án là khoảng 1,4 km cảnh quan ven sông, tạo điều kiện phát triển không gian xanh, đường dạo bộ và các hoạt động cộng đồng ngoài trời.

Điểm nhấn trong định hướng quy hoạch là khoảng 1,4 km cảnh quan ven sông, kết hợp tuyến đường dạo ven sông rộng 6 m. Không gian mặt nước và cảnh quan mở tạo thêm điều kiện cho các hoạt động thư giãn, vận động ngoài trời, đồng thời góp phần định hình bản sắc riêng cho khu đô thị.

Không gian Sales Gallery An Phước Riverside Cần Giuộc vừa mới khánh thành

Dự án có 12 tiện ích nội khu, trong đó có các không gian và tiện ích như Marina, An Phước Night Town, Clubhouse, Wellness Club, Vườn An Nhiên, Vườn Tuổi Thơ và An Phước Academy. Các tiện ích được định hướng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thư giãn và kết nối cộng đồng cư dân.



Trong đó, An Phước Night Town được định hướng trở thành điểm đến ẩm thực, giải trí và giao lưu bên sông. Việc kết hợp không gian sống với các tiện ích phục vụ đời sống thường nhật là một trong những hướng tiếp cận nhằm tạo sức sống cho khu đô thị, thay vì chỉ tập trung vào các yếu tố quy hoạch và sản phẩm bất động sản.

Khu phố đêm ẩm thực An Phước Night Town là một trong những tiện ích ven sông nổi bật của dự án

"Mạch phù sa" - Thông điệp từ dòng chảy thịnh vượng

Tháng 10.2026, An Phước Riverside Cần Giuộc khai trương Sales Gallery với chủ đề "MẠCH PHÙ SA - THE FLOW OF PROSPERITY", mang thông điệp "Từ mạch nguồn phù sa, kiến tạo dòng chảy thịnh vượng". Lấy cảm hứng từ dòng phù sa bồi đắp vùng đất trù phú, chủ đề thể hiện định hướng phát triển đô thị ven sông, kết hợp cảnh quan tự nhiên với hệ tiện ích hiện đại. Sự kiện có sự tham dự của chủ đầu tư, đối tác phân phối và khách hàng, đánh dấu cột mốc đưa Sales Gallery vào hoạt động, tạo không gian để khách hàng tìm hiểu quy hoạch, sản phẩm và định hướng phát triển dự án.

Khách hàng đang xem sa bàn dự án Khu đô thị ven sông An Phước Riverside Cần Giuộc

An Phước Riverside Cần Giuộc - Đô thị ven sông, kiến tạo phong cách sống khác biệt

An Phước Riverside Cần Giuộc được định vị là khu đô thị ven sông, phát triển trên quy mô 31,1 ha với 1.197 sản phẩm đất nền. Điểm nhấn cốt lõi của dự án là khoảng 1,4 km cảnh quan ven sông, kết hợp tuyến dạo bộ ven sông rộng 6 m và hệ thống 12 tiện ích nội khu. Từ lợi thế mặt nước và không gian xanh, dự án hướng đến môi trường sống thoáng đãng, hài hòa với thiên nhiên, đồng thời tích hợp các tiện ích phục vụ nhu cầu an cư, thư giãn, vui chơi và kết nối cộng đồng. Tọa lạc tại Cần Giuộc, dự án còn có khả năng kết nối với các khu công nghiệp và khu đô thị trọng điểm phía Nam TP.HCM.

Thông tin dự án: anphuocriverside.vn