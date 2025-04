An tâm sống khỏe với máy lọc nước RO đạt chuẩn NSF/ANSI 58 của Mỹ

NSF/ANSI 58 là tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ dành cho các hệ thống xử lý nước uống sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO, được chứng nhận bởi National Sanitation Foundation (NSF) của chính phủ Mỹ và được lập ra bởi bởi tổ chức American National Standards Institute (ANSI) cũng thuộc chính phủ Mỹ. Đây là một trong những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới về an toàn vệ sinh và hiệu suất của các thiết bị lọc nước. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu khắt khe về khả năng lọc sạch các chất có hại cho người dùng như các chất rắn hòa tan (TDS) và loại bỏ các chất ô nhiễm nguy hiểm như chì, asen, nitrat, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)…

Thương hiệu nổi tiếng quốc tế Karofi đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 cho nước ăn uống an toàn sức khỏe theo chuẩn tiêu chuẩn của chính phủ Mỹ

Hiện Karofi là một trong số ít thương hiệu đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 của Mỹ sau quá trình đánh giá khắt khe với các tiêu chuẩn cao và do các chuyên gia hàng đầu của NSF trực tiếp kiểm nghiệm liên tục trong 3 năm. Anh Trần Đức, một kỹ sư điện máy tại TP.HCM cho biết: "Chứng nhận NSF/ANSI 58 của Mỹ không chỉ là một trong những chứng nhận cao nhất cho nước ăn uống an toàn sức khỏe mà còn là bảo chứng cho sự hiệu quả của máy lọc nước Karofi trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Lựa chọn Karofi đồng nghĩa với việc bạn đang lựa chọn một chiếc máy lọc nước đáp ứng được các tiêu chí hàng đầu của Mỹ như loại bỏ tối đa các chất ô nhiễm trong nước, hiệu suất lọc tốt, không làm rò rỉ các chất độc hại vào nước, bảo vệ sức khỏe lâu dài...".

Hệ lõi Smax gấp 2 hiệu suất - gấp 2 tuổi thọ được NSF chứng nhận an toàn, hiệu quả cho nước ăn uống theo chuẩn cao của Mỹ NSF/ANSI 58

Chứng nhận NSF/ANSI 58 cũng đồng thời công nhận toàn bộ máy lọc nước Karofi sở hữu hệ lõi lọc thô công nghệ Smax hiện đại bậc nhất, màng RO sản xuất tại Mỹ và hệ lõi chức năng HP 6.2 nguyên khối vô trùng. Đây được xem là "trái tim" của máy lọc nước Karofi, có thể loại bỏ được tạp chất, cặn bẩn, virus, vi khuẩn và arsen, sắt, chì, mangan. Nước sau lọc không chỉ tinh khiết, an toàn có thể uống trực tiếp mà còn hỗ trợ bổ sung thêm nhiều vi khoáng chất, Hydro-ion kiềm tốt cho sức khỏe.

Chị Thanh Hương, một khách hàng kỹ tính tại Hà Nội chia sẻ: " Để cả nhà an tâm sống khỏe, tôi chỉ tin tưởng lựa chọn máy lọc nước của Karofi vì đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 của Mỹ với hệ lõi lọc Smax hiện đại gấp 2 hiệu suất - gấp 2 tuổi thọ và màng RO sản xuất tại Mỹ. Nước sau lọc đảm bảo tinh khiết nhất, an toàn nhất để ăn uống hàng ngày và dùng pha sữa cho trẻ nhỏ. Tôi vừa mua 1 máy Karofi S88 PROMAX ở cửa hàng chính hãng Karofi đấy".

Chứng nhận an toàn của NSF/ANSI 58 dành cho toàn bộ máy RO của Karofi theo tiêu chuẩn chính phủ Mỹ

Với chị Trà My Lê ở TP Hồ Chí Minh, máy lọc nước là sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe nên tiêu chí quan trọng nhất là sản phẩm phải qua kiểm định khắt khe của các tổ chức uy tín trong nước và thế giới. "Tui nói thiệt, cái vụ máy lọc nước này tui cũng đắn đo dữ lắm. Chủ Nhật vừa rồi tui ghé siêu thị Điện Máy Nguyễn Kim, Quận 1 mua ngay 1 máy Karofi S88 PROMAX vì sự an toàn đã được chứng nhận bởi NSF/ANSI 58 của Mỹ. Nghĩ coi, một sản phẩm đã được kiểm nghiệm từ cái chuyện hiệu suất lọc, chất lượng nước sau lọc... thì chắc chắn là yên tâm an toàn cả nhà sử dụng", chị My khẳng định.

Còn anh Dũng tại Hà Nội thì cho rằng máy lọc nước Karofi là một khoản đầu tư có lãi cho sức khỏe: "Vì sức khỏe của cả gia đình là trên hết nên tui quyết định sắm luôn con máy lọc nước Karofi S88 PROMAX ở Showroom chính hãng AEON Mall Long Biên luôn. Cứ nhìn thấy chứng nhận NSF/ANSI 58 của Mỹ là mua đó. Mua về dùng mới thấy đáng đồng tiền. Nước uống được Mỹ chứng nhận thấy an tâm hẳn, thêm 3 chế độ nóng lạnh nguội rất tiện lợi, chỉ cần vặn vòi là có ngay loại nước đúng nhu cầu. Mà cái máy nó còn thông minh lắm, có cái AioTec theo dõi được chất lượng nước hàng ngày trên điện thoại luôn. Tính ra lãi quá nha, vừa an tâm lại vừa tiện nghi, tiết kiệm thời gian và công sức".