Sức khỏe

Ăn thịt đỏ bao nhiêu gram/tuần là tốt nhất cho tim mạch?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/11/2025 15:10 GMT+7

Thịt đỏ là nguồn cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12 quan trọng. Chúng có lợi về mặt dinh dưỡng nhưng nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng rủi ro bệnh tim mạch.

Các loại thịt đỏ phổ biến là thịt bò, lợn, dê, cừu và nai. Thịt đỏ cần cho cơ thể nhưng ăn quá nhiều lại không tốt cho tim mạch. Do đó, cách tốt là ăn ở mức vừa phải, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn thịt đỏ bao nhiêu gram/tuần là tốt nhất cho tim mạch ? - Ảnh 1.

Thịt đỏ là nguồn cung cấp protein và chất sắt quan trọng với cơ thể

ẢNH: AI

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn lượng lớn thịt đỏ, nhất là thịt đã chế biến như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội, có thể tăng nguy cơ bệnh mạch vành, đột quỵ và tử vong do các nguyên nhân tim mạch.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition đã phân tích dữ liệu sức khỏe thu thập từ hơn 134.000 người trong gần 10 năm. Kết quả cho thấy những người ăn trên 150 gram/tuần thịt chế biến có nguy cơ tử vong cao hơn 51%. Ngoài ra, nguy cơ mắc biến cố tim mạch cao hơn 46% so với người không ăn. Các biến cố tim mạch thường gặp là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim và loạn nhịp tim nguy hiểm.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác công bố trên chuyên san Trends in Cardiovascular Medicine cho thấy ăn thêm 50 gram thịt chế biến mỗi ngày làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch thêm 26%. Trong khi đó, ăn thêm 100 gram thịt đỏ chưa qua chế biến mỗi ngày cũng làm tăng nguy cơ này khoảng 11%.

Không ăn thịt đỏ dễ bị thiếu chất, phải làm sao?

Tuy nhiên, không ăn thịt đỏ cũng sẽ khiến cơ thể dễ bị thiếu chất, đặc biệt là sắt và vitamin B12. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chúng ta vẫn nên ăn thịt đỏ, đồng thời hạn chế tối đa thịt chế biến. Điều quan trọng là ăn ở mức vừa phải.

Một số phân tích và hướng dẫn khuyến nghị cho biết một người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 200-350 gram thịt đỏ mỗi tuần. Con số này có thể dao động nhưng không vượt quá 500 gram/tuần. Lượng thịt có thể chia ra nhiều bữa ăn khác nhau.

Những người có yếu tố nguy cơ với bệnh tim mạch không nên ăn quá 200 gram thịt đỏ/tuần và tránh thịt đã chế biến. Những người này là nhóm đang có huyết áp cao, rối loạn lipid, tiểu đường, béo phì hay tiền sử gia đình bệnh tim mạch sớm.

Cách chế biến thịt cũng rất quan trọng. Thịt cần được chế biến bằng những cách ít dầu mỡ, chẳng hạn luộc, hấp hay áp chảo ở nhiệt độ vừa. Chiên, xào nhiều dầu mỡ cần được hạn chế. Nếu chế biến ở nhiệt độ cao thì cần bỏ phần bị cháy xém.

Mọi người cần ưu tiên chọn thịt nạc, loại bỏ mỡ và da. Bên cạnh thịt đỏ, chúng ta cũng cần bổ sung protein từ các nguồn khác như thịt gà, cá, đậu, nấm, quả hạch hay các loại hạt, theo Healthline.

