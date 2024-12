An toàn hàng không Hàn Quốc trước tai nạn máy bay thảm khốc sáng nay ra sao?

Chuyến bay 631 của hãng Korean Air bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Mactan-Cebu (Philippines) hôm 24.10.2022 Ảnh : Reuters

Theo Yonhap, Bộ Giao thông Hàn Quốc hôm 25.12 vừa triển khai chiến dịch cải thiện an toàn bay, giúp hành khách nâng cao ý thức về việc thắt dây an toàn để tránh tai nạn do nhiễu động trong khi bay.

Chiến dịch triển khai đến ngày 2.2.2025 giữa mùa cao điểm đi lại, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn trong khi bay. Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết trong 3 năm qua, nhiễu động không khí dẫn đến 111 tai nạn hàng không trên thế giới, chiếm 61,7% tổng số các vụ tai nạn.

Các hãng hàng không Hàn Quốc ghi nhận 14.820 sự cố nhiễu động trong 6 tháng đầu năm nay, bằng 72% tổng số các sự cố nhiễu động trong năm ngoái.

Nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh các hãng hàng không Hàn Quốc từng ghi nhận một số sự cố, tai nạn trong những thập niên qua.

Vào tháng 10.2022, chuyến bay 631 của hãng Korean Air rời sân bay Incheon (Hàn Quốc) và gặp sự cố khi đến sân bay Mactan-Cebu (Philippines). Máy bay đã trượt khỏi đường băng sau nỗ lực hạ cánh lần 3.

Điều kiện thời tiết bất lợi được xác định là yếu tố góp phần gây ra sự cố. Rất may, không ai trong số 173 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương, nhưng máy bay đã bị hư hỏng không thể khắc phục được.

Trong thập niên 1990 và 2000, ngành công nghiệp hàng không Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn, theo tờ The Washington Post.

Năm 1993, một chiếc Boeing 737-500 của Asiana Airlines chở 110 người từ Seoul đến một thành phố cảng ở phía tây nam Hàn Quốc đã bị rơi, khiến 66 người tử vong.

Đến năm 1997, một chiếc Boeing 747 của Korean Air đâm vào một ngọn đồi khi hạ cánh trên đảo Guam trong một cơn mưa rào, khiến 228 người tử vong. Có 26 người sống sót.

Vào tháng 9.1998, một chiếc máy bay khác của Korean Air trượt khỏi đường băng khi cố gắng hạ cánh trong cơn bão ở Ulsan (Hàn Quốc). Một tháng trước đó, một chiếc Boeing 747 của Korean Air đã trượt khỏi đường băng ở Seoul và mất bánh đáp.

Vào tháng 3.1999, một máy bay của Korean Air trượt khỏi đường băng khi hạ cánh ở Pohang (Hàn Quốc) và vỡ làm đôi, khiến 19 hành khách bị thương.

"Điểm đen" của ngành hàng không dân dụng Hàn Quốc xuất hiện vào năm 2001 khi Cục Hàng không liên bang Mỹ cho rằng cơ quan hàng không dân dụng Hàn Quốc không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế đặt ra. Các hạn chế đã được dỡ bỏ vào tháng 12 năm đó, sau khi các quan chức Hàn Quốc khắc phục những thiếu sót về an toàn.

Trong thời gian sau đó, Asiana Airlines, hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc, thiết lập quan hệ đối tác với các hãng hàng không Mỹ, bao gồm JetBlue Airways. Năm 2012, Asiana Airlines được độc giả của tạp chí Business Traveler trao giải "Hãng hàng không toàn diện tốt nhất thế giới".