An toàn thực phẩm – Bắt đầu từ tình yêu thương con người

Bài chia sẻ không chỉ là những luận điểm chuyên môn về tiêu chuẩn ISO hay HACCP, mà còn là một thông điệp đầy nhân văn về đạo đức, tình yêu thương và trách nhiệm xã hội của người làm nông nghiệp trong thời đại mới. Từ quy trình chuẩn hóa đến triết lý nhân văn.

Anh Ngà (bên trái) tại gian hàng Mebi Farm ở triển lãm ẢNH: THIÊN LONG

Theo ông Ngà, an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu kỹ thuật hay nghĩa vụ pháp lý, mà trước hết là trách nhiệm đạo đức của mỗi người trong chuỗi sản xuất. "Làm nông nghiệp sạch không thể chỉ dừng ở chỗ 'làm đúng', mà phải làm bằng tình yêu thương con người – yêu người tiêu dùng, yêu những đứa trẻ sẽ ăn quả trứng ấy, yêu chính những người đang làm ra nó", ông chia sẻ.

Tại Mebi Farm, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được vận hành nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 và HACCP, đảm bảo toàn bộ quy trình khép kín từ Feed – Farm – Food (thức ăn – chuồng trại – sản phẩm trứng).

Quy trình quản lý sản xuất trứng an toàn thực phẩm tại Mebi Farm ẢNH: THIÊN LONG

Các khâu sản xuất được giám sát bằng công nghệ số hóa, cho phép truy xuất nguồn gốc từng quả trứng đến tận "ngày – lô sản xuất". Nhưng theo ông Ngà, điều làm nên khác biệt của Mebi Farm không nằm ở máy móc hay quy trình, mà ở "linh hồn của hệ thống ấy – chính là con người". Một quả trứng an toàn không thể chỉ đến từ thiết bị hiện đại, mà phải xuất phát từ tấm lòng tử tế của người chăn nuôi, kỹ sư, quản lý – những người xem từng quả trứng như một món quà gửi đến sức khỏe cộng đồng. Pinky Egg – minh chứng cho nông nghiệp tử tế Trong hành trình làm nông nghiệp sạch, Mebi Farm đã tạo nên sản phẩm biểu tượng: trứng gà hồng Pinky Egg – dòng trứng thuần chay, thân thiện với sức khỏe và môi trường. Đàn gà mẹ "Pinky Mommy" được nuôi bằng khẩu phần hoàn toàn không chứa đạm động vật, không kháng sinh, không hormone tăng trưởng. Môi trường chăn nuôi duy trì ở mức nhiệt độ ổn định 26–28°C, chuồng kín hiện đại nhập từ Nhật Bản và Trung Quốc, giúp kiểm soát hoàn toàn các yếu tố sinh học.

Trứng sau khi thu hoạch được xử lý bằng tia UV, phân loại tự động bằng hệ thống Nabel Nhật Bản và kiểm nghiệm định kỳ để đảm bảo đạt chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. Nhờ vậy, mỗi quả Pinky Egg không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là biểu tượng của sự minh bạch, tử tế và cam kết vì sức khỏe cộng đồng.

"Chúng tôi luôn nói với nhau rằng: nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận, có thể làm ra rất nhiều. Nhưng nếu nghĩ đến sức khỏe con người, chúng tôi sẽ biết dừng lại đúng lúc, chọn cách làm đúng, và làm bằng trái tim", ông Ngà nhấn mạnh. Thực phẩm sạch – trách nhiệm chung của toàn xã hội. An toàn thực phẩm là hành trình dài, đòi hỏi sự chung tay của doanh nghiệp – cơ quan quản lý – người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tuân thủ tiêu chuẩn, minh bạch quy trình; cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát, hỗ trợ công nghệ; còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức, nói "không" với sản phẩm rẻ nhưng không rõ nguồn gốc. Khi người tiêu dùng hiểu rằng mỗi lựa chọn của mình là một "lá phiếu" cho nông nghiệp sạch, thì xã hội sẽ dịch chuyển dần đến sự tử tế và bền vững.

Gian hàng trứng sạch Mebi Farm thu hút khá đông khách tham quan ẢNH: THIÊN LONG

"Ăn sạch" không chỉ là quyền lợi, mà còn là hành động thể hiện trách nhiệm với chính cơ thể, gia đình và thế hệ tương lai, ông Ngà chia sẻ thêm. Xây dựng niềm tin bằng minh bạch và tình yêu thương. Niềm tin của người tiêu dùng là tài sản quý giá nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Mebi Farm lựa chọn con đường minh bạch tuyệt đối: mỗi quả trứng đều được mã hóa truy xuất nguồn gốc, cho phép người tiêu dùng kiểm tra thông tin ngay trên bao bì. Đây là một bước tiến lớn, khẳng định nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đạt chuẩn quốc tế nếu kết hợp đúng công nghệ, quản lý và đạo đức nghề nghiệp. "Công nghệ có thể giúp chúng ta kiểm soát quy trình, nhưng chỉ tình yêu thương con người mới giúp chúng ta giữ được sự tử tế. Đó mới là nền tảng thật sự của an toàn thực phẩm", ông Ngà khẳng định. Đầu tư cho thực phẩm sạch – đầu tư cho tương lai Một xã hội khỏe mạnh bắt đầu từ những bữa ăn an toàn. Thực phẩm sạch không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tật, mà còn nuôi dưỡng trí tuệ và nhân cách. Nếu trẻ em được ăn sạch, được dạy biết trân trọng người làm ra thực phẩm, thì chúng sẽ lớn lên biết yêu lao động, yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm.

Gian hàng trứng sạch Mebi Farm ẢNH: THIÊN LONG

Đó là lý do Mebi Farm không ngừng kêu gọi cộng đồng cùng hành động – từ việc chọn mua sản phẩm sạch, chia sẻ kiến thức về an toàn thực phẩm, cho đến ủng hộ các mô hình nông nghiệp xanh – tuần hoàn – khép kín. Từ quả trứng sạch, đến xã hội tử tế Pinky Egg, không chỉ là thành quả của quy trình hiện đại, mà còn là kết tinh của triết lý nhân văn: "Yêu thương – Tử tế – Trách nhiệm". Bắt đầu từ những quả trứng sạch, Mebi Farm mong muốn lan tỏa giá trị sống tích cực – nơi mỗi người Việt hiểu rằng, ăn sạch là quyền, còn làm sạch là nghĩa vụ. Một xã hội tử tế không thể hình thành nếu chúng ta thờ ơ với thực phẩm mình ăn hằng ngày.

Kết lại bài tham luận, ông Nguyễn Văn Ngà xúc động nói: "Để làm được quả trứng sạch, chúng ta cần hệ thống ISO 22000 để kiểm soát. Nhưng để giữ được tâm trong sáng, chúng ta cần tình yêu thương con người. Khi người nông dân làm việc bằng trái tim, họ sẽ gieo trồng được niềm tin. Và chính niềm tin ấy sẽ nuôi dưỡng một xã hội khỏe mạnh, nhân văn và hạnh phúc".