An toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.1, một lãnh đạo Phòng Kinh tế TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết UBND thành phố đã yêu cầu tạm dừng hoạt động 6 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn liên quan việc sử dụng chất cấm trong sản xuất.

Công an kiểm tra một cơ sở làm giá đỗ sử dụng chất cấm tại TP.Buôn Ma Thuột ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, 6 cơ sở này tạm dừng hoạt động do đang trong thời gian công an điều tra vụ việc; thành phố đã giao các xã, phường giám sát, theo dõi việc triển khai, chấp hành của các cơ sở này.

Trước đó, Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã báo cáo Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) về vụ việc sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, sau khi có thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là chủ 6 cơ sở dùng hoạt chất 6-Benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, tổ chức làm việc tại các cơ sở làm giá đỗ và hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Cũng theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, 6 cơ sở làm giá đỗ thuộc 3 hộ kinh doanh và 1 doanh nghiệp. Trong đó, có 1 cơ sở của Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho hoạt động "sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh" ngày 22.4.2024. 5 cơ sở còn lại thuộc đối tượng cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Vì lợi nhuận mà làm hại người tiêu dùng

Bức xúc trước việc cơ sở sử dụng chất cấm trong sản xuất giá đỗ, bạn đọc (BĐ) Nguyen Anh nói: "Việc cấm tuyệt đối sử dụng chất cấm, chất độc hại đã quy định rõ trong luật. Việc cố tình sử dụng để làm tăng lợi ích kinh tế thì nên xem xét theo hướng đầu độc con người, thậm chí là tội cố ý giết người. Như vậy thì họ mới sợ, chứ phạt mấy chục triệu đồng thì bõ bèn gì. Kiếm được vài trăm triệu, bị phạt vài chục triệu, thì họ còn làm dài dài".

Cùng quan điểm, BĐ Sơn Nguyễn cho biết: "Việc chế tài xử phạt tiền đối với các cơ sở sản xuất này không có tác dụng răn đe kẻ khác, vì họ đã coi thường sinh mạng của bao nhiêu người. Thiết nghĩ phải xử phạt thật nặng, và cấm các cơ sở này vĩnh viễn không được sản xuất hàng thực phẩm".

BĐ Minh Đức thì đặt vấn đề: "Người bị bắt thì có thể bị phạt hành chính hoặc đi tù, nhưng 2.900 tấn giá đỗ kia đã được người tiêu dùng sử dụng thì hậu quả thế nào? Có ai thống kê hay bồi thường cho họ không?".

Trong khi đó, BĐ Duc Nguyen Van chia sẻ: "Tôi có làm giá đỗ theo cách truyền thống kết hợp công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng giờ không làm nữa, vì người tiêu thụ không biết dùng, cứ chạy theo giá đỗ hóa chất độc hại kia giá rẻ mà đẹp mắt hơn… Cách nhận biết là giá này không có rễ, không có hạt đỗ trên đầu cọng giá và màu trắng tinh. Buồn lắm!".

Đã cấp giấy thì phải có trách nhiệm giám sát

Điều khiến nhiều người càng bức xúc là trong 6 cơ sở sản xuất giá đỗ liên quan việc sử dụng chất cấm trong sản xuất, thì có 1 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. BĐ Thanh Vu Le đặt câu hỏi: "Đã cấp giấy chứng nhận ATTP thì phải có trách nhiệm giám sát, theo dõi cơ sở sau khi được cấp có thực hiện đúng hay không chứ?".

BĐ Nguyễn Thị Tâm thì đề nghị: "Cấp giấy chứng nhận xong rồi nhưng không kiểm tra thường xuyên nên khó có được an toàn trong thực phẩm... Mong thay đổi lại quy trình làm việc vì đặc thù của ngành này là bảo vệ sức khỏe của người dân".

"Trước giờ cứ tin tưởng mua ở cửa hàng uy tín, sản phẩm cọng giá thì to mập, trắng xinh… là ngon, an toàn. Giờ muốn bật ngửa luôn... Tết đang cận kề, đây là thời điểm rất cần các cơ quan chức năng hoạt động hết công suất để đảm bảo ATTP cho mọi người. Rất mong mọi người cũng cẩn trọng hơn khi chọn mua thực phẩm an toàn", BĐ Tien Minh ý kiến.