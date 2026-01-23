An toàn trong chăm sóc vết thương: Xu hướng không kháng sinh, không corticoid

Chăm sóc vết thương đang chuyển sang xu hướng không kháng sinh, không corticoid

Khi lạm dụng kháng sinh trở thành rủi ro tiềm ẩn

Kháng sinh và corticoid có vai trò nhất định trong những trường hợp viêm nhiễm rõ ràng hoặc phản ứng viêm bệnh lý. Tuy nhiên, trên thực tế lâm sàng, hai nhóm này thường được sử dụng rộng rãi ngay cả với những vết thương sạch, vết mổ nhỏ hay thủ thuật ít xâm lấn. Việc sử dụng kéo dài hoặc lặp lại không chỉ làm tăng nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc mà còn có thể làm suy giảm phản ứng viêm sinh lý, yếu tố cần thiết để khởi động quá trình lành thương tự nhiên.

Đối với bệnh nhân, hệ quả không chỉ dừng lại ở việc vết thương chậm lành, mà còn có nguy cơ thâm kéo dài, sẹo xấu hoặc tái viêm sau khi ngưng thuốc. Với chuyên gia việc kiểm soát những biến chứng này tiềm ẩn rủi ro về mặt chuyên môn nếu quá trình hồi phục không đạt như kỳ vọng.

Chính từ thực tế đó, khái niệm "an toàn trong chăm sóc vết thương" đang được nhìn nhận lại, không chỉ ở góc độ vô trùng hay kháng khuẩn, mà còn ở khả năng bảo vệ mô, duy trì môi trường sinh học thuận lợi và giảm thiểu tác động tiêu cực lâu dài.

Việc lạm dụng kháng sinh tiềm ẩn nhiều rủi ro

Dịch chuyển sang chăm sóc vết thương không kháng sinh, không corticoid

Y học hiện đại ngày càng nhấn mạnh rằng không phải mọi phản ứng viêm đều cần bị dập tắt. Ngược lại, viêm sinh lý ở mức độ phù hợp là điều kiện cần để cơ thể kích hoạt quá trình tái tạo mô. Vì vậy, xu hướng mới trong chăm sóc vết thương tập trung vào việc kiểm soát các yếu tố gây hại như vi khuẩn, gốc tự do và sang chấn cơ học, thay vì ức chế toàn bộ phản ứng viêm bằng thuốc.

Những giải pháp được ưu tiên hiện nay là các sản phẩm có cơ chế tác động vật lý hoặc sinh học, không can thiệp sâu vào chuyển hóa tế bào, không gây kháng thuốc và có thể sử dụng an toàn trong thời gian dài. Đây được xem là hướng đi bền vững, đặc biệt phù hợp trong chăm sóc hậu phẫu thẩm mỹ, da liễu, nơi yêu cầu không chỉ là lành thương mà còn là chất lượng mô hồi phục và tính thẩm mỹ về sau.

HemaHema - Hướng tiếp cận mới trong kiểm soát nhiễm trùng và lành thương

Trong bối cảnh đó, Hema được giới thiệu như một sản phẩm chăm sóc vết thương dựa trên nền tảng polymer y sinh học, phát triển từ các nghiên cứu tại Cộng hòa Séc. Hema tạo ra một lớp màng bảo vệ thông minh trên bề mặt vết thương, đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát môi trường lành thương ngay từ giai đoạn sớm.

Hema là sản phẩm hỗ trợ lành thương hiệu quả từ Cộng hoà Séc

Điểm cốt lõi trong công nghệ của Hema nằm ở việc tích hợp các amin cản trở lập thể vào cấu trúc polymer, tạo nên khả năng "bẫy" và trung hòa các gốc oxy tự do (ROS) phát sinh mạnh tại vùng tổn thương. Trong sinh lý lành thương, ROS đóng vai trò nhất định trong giai đoạn đầu, nhưng khi dư thừa, chúng lại trở thành tác nhân gây viêm kéo dài, phá hủy tế bào mới hình thành và làm chậm quá trình hồi phục. Bằng cơ chế trung hòa chọn lọc ROS dư thừa, Hema giúp giảm viêm một cách sinh lý, không ức chế phản ứng lành thương tự nhiên của cơ thể.

Song song đó, polymer của Hema khi tiếp xúc với dịch tiết vết thương sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ ưa nước, linh hoạt và bám sát bề mặt tổn thương. Lớp màng này đóng vai trò như một "lá chắn thông minh", vừa bảo vệ vết thương khỏi tác động cơ học và sự xâm nhập của vi khuẩn từ môi trường bên ngoài, vừa duy trì độ ẩm tối ưu, yếu tố then chốt giúp tế bào biểu mô và nguyên bào sợi tăng sinh hiệu quả.

Điều đáng chú ý là toàn bộ cơ chế của Hema mang tính vật lý, không dựa trên tác động hóa học tiêu diệt vi khuẩn. Nhờ đó, sản phẩm không gây hiện tượng kháng thuốc, không làm rối loạn hệ vi sinh tại vùng da tổn thương và có thể sử dụng lặp lại trong thời gian dài mà không làm tăng nguy cơ biến chứng. Polymer y sinh học trong Hema cũng được thiết kế để hoạt động tại chỗ, không thẩm thấu vào tế bào hay tuần hoàn, góp phần đem lại độ an toàn cao khi sử dụng trên vết thương hở và các vùng da nhạy cảm.

Công nghệ polymer giúp kiểm soát ROS và ngăn ngừa nhiễm trùng

Từ góc độ lâm sàng, công nghệ polymer này cho phép Hema vừa kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, vừa hỗ trợ quá trình lành thương diễn ra thuận lợi, ổn định hơn. Đây cũng chính là lý do Hema được xem là sản phẩm phù hợp với xu hướng chăm sóc vết thương hiện đại, nơi mục tiêu không chỉ là làm khô và đóng kín vết thương, mà còn là tạo điều kiện để mô mới hình thành khỏe mạnh, hạn chế sẹo và biến chứng về sau.

Việc áp dụng các sản phẩm chăm sóc vết thương theo hướng an toàn mang lại lợi ích cho cả hai phía. Với chuyên gia, đây là công cụ hỗ trợ giúp chuẩn hóa quy trình, giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng theo dõi quá trình điều trị. Với bệnh nhân, quá trình hồi phục trở nên nhẹ nhàng hơn, ít lo ngại về tác dụng phụ, đồng thời cải thiện chất lượng sẹo và tính thẩm mỹ lâu dài.

Trong bối cảnh lạm dụng kháng sinh và corticoid đang đặt ra nhiều thách thức lớn, chăm sóc vết thương theo hướng an toàn, tôn trọng cơ chế tự lành của cơ thể là xu hướng tất yếu. Những sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học như Hema không chỉ góp phần hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng và thúc đẩy lành thương, mà còn mở ra cách tiếp cận bền vững hơn trong thực hành lâm sàng, nơi an toàn của bệnh nhân được đặt lên hàng đầu.

Công bố bởi: Công ty TNHH Rejuvaskin Việt Nam

Địa chỉ: 8/3B Trần Thị Điệu, P.Phước Long, TP.HCM