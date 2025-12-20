Ăn trứng vịt lộn có giúp quý ông sung mãn hơn?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyễn Phú, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, suy sinh dục nam là tình trạng suy giảm chức năng tinh hoàn, biểu hiện qua việc không sản xuất đủ testosterone hoặc tinh trùng, có thể do nguyên nhân tại tinh hoàn hoặc do vấn đề vùng hạ đồi - tuyến yên. Thiếu hụt testosteron đi kèm với các triệu chứng lâm sàng như giảm ham muốn, rối loạn cương, mệt mỏi...

Dịch tễ học xoay quanh tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi với các nguyên nhân chính là béo phì, tiểu đường và sức khỏe tổng thể kém, nhưng điều này không phải là một quá trình của lão hóa do sự suy giảm tự nhiên của testosterol.

Ở nam giới 40-79 tuổi, tỷ lệ mắc suy sinh dục có triệu chứng dao động 2,1-5,7%, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất như giảm cơ, tăng mỡ, loãng xương, tâm lý (trầm cảm, mệt mỏi) và sinh lý nam.

Bên cạnh bổ sung dinh dưỡng, nam giới cần thay đổi lối sống toàn diện như hoạt động thể chất, giảm cân, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia... ẢNH MINH HỌA: AI

Các yếu tố ảnh hưởng quá trình cương dương ở nam giới

Ở nam giới, việc chuyển hóa cholesterol thành testosterone là một quá trình sinh tổng hợp phức tạp gồm nhiều bước. Quá trình này diễn ra chủ yếu tại tế bào Leydig nằm trong tinh hoàn, dưới sự điều phối của não bộ với vai trò của cholesterol chất béo cơ bản để tổng hợp nên các hormone sinh dục. Trong đó kẽm đóng vai trò là "chìa khóa" kích hoạt các enzyme chuyển hóa cholesterol thành testosterone và vitamin D hoạt động như một chất điều hòa, giúp các thụ thể trên tế bào Leydig nhạy bén hơn với tín hiệu từ não.

Ngoài ra, cơ chế cương dương xảy ra khi não bộ gửi tín hiệu làm giãn mạch máu ở dương vật, máu dồn vào thể hang và bị giữ lại, tạo áp lực giúp dương vật cứng lên. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế này bao gồm testosterone, sức khỏe thành mạch máu, nitric oxide, tâm lý.

Việc bổ sung một số thực phẩm giàu các dưỡng chất liên quan đến sản xuất testosteron, nitric oxide, tăng sức khỏe thành mạch bên cạnh thay đổi lối sống toàn diện như hoạt động thể chất, giảm cân, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia đã được khuyến nghị trong quản lý bệnh nhân suy sinh dục và có hiệu quả với một nhóm đối tượng rối loạn cương dương nhất định.

Vai trò của các chống oxy hóa như L-arginine trong nhân sâm, axit folic, myoinositol, vitamin E, L-citrulline, axit nicotinic cho thấy tác dụng tích cực nhỏ nhưng đến kể lên chỉ số chức năng cương dương.

Giá trị dinh dưỡng của trứng vịt lộn

Theo dữ liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các nghiên cứu về thực phẩm, trong 100 gram trứng vịt lộn (khoảng 1,5 trứng) có chứa khoảng 182 kcal chứa năng lượng, 13,6 g protein, 12,4g chất béo, 1,4-2 mg kẽm, 82 mg canxi, 0,8-1 g arginine, 875 mcg vitamin A, 3 mg sắt, 600 mg cholesterol. Các dưỡng chất này là nguyên liệu góp phần sản xuất testosteron, tinh trùng, nitrit oxide, bảo vệ tế bào niêm mạc biểu mô sinh dục, tăng lưu thông mạch máu.

Trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ người rối loạn cương nhưng không phải là thực phẩm giúp nam giới sung mãn hơn ẢNH: AI

Tuy nhiên việc bổ sung trứng vịt lộn hoặc các thực phẩm khác giàu các chất chống oxy hóa, kẽm, L-arginine, tối ưu hóa nồng độ testosteron cũng chỉ là một trong các thành phần của thay đổi lối sống trong điều trị bệnh nhân suy sinh dục và rối loạn cương. Bổ sung thừa trứng vịt lộn có thể dẫn đến dư thừa cholesteron, thừa vitamin A, lượng protein và chất béo cao gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Đồng thời cũng dễ làm thừa năng lượng hằng ngày dẫn đến thừa cân, béo phì, là nguyên nhân chính của suy sinh dục.

"Tóm lại, trứng vịt lộn có một số dưỡng chất hỗ trợ trong quản lý thay đổi lối sống cho bệnh nhân rối loạn cương nhưng không phải là thực phẩm giúp nam giới sung mãn hơn. Bên cạnh đó, quản lý bệnh nhân suy sinh dục, rối loạn cương dương theo nhóm nguyên nhân và điều trị cụ thể theo từng nguyên nhân mới có thể mang lại hiệu quả điều trị", bác sĩ Lê Nguyễn Phú nhận định.