Ấn tượng của giải Eximbank Golf Tournament 2024

Giải Eximbank Golf Tournament 2024 là sự kiện thể thao do Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu - Eximbank tổ chức và cũng là một trong các chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngân hàng (17.1.1990 - 17.1.2024) nhằm tri ân các khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng Eximbank cũng như mang đến một sân chơi lành mạnh để các khách hàng, đối tác cùng kết nối và giao lưu.

Giải đấu như một lời tri ân sự ủng hộ và đồng hành trong suốt hơn 34 năm qua của các đối tác khách hàng dành cho Eximbank. Cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống, và sự tin tưởng, ủng hộ của các quý đối tác khách hàng, Eximbank hứa hẹn ngày càng phát triển hơn nữa, mang tới những giải pháp ưu việt cho khách hàng, giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giải đấu gồm 4 bảng, với Bảng A (HDC 0-14), Bảng B (HDC 15-25), Bảng C (HDC 26-36) dành cho nam và bảng nữ (HDC 0-36) mỗi bảng gồm 1 giải nhất - 1 giải nhì - 1 giải ba, cùng các giải kỹ thuật. Phần thưởng thú vị nhất nhưng cũng khó nhằn nhất chính là 1 xe Mercedes Benz E180 dành cho golfer xuất sắc đạt "Hole - in - One" cho hố số 8D tại đường CD sân đấu Tân Sơn Nhất.

Được sự quan tâm và hỗ trợ từ ban lãnh đạo, thời tiết lại vô cùng ủng hộ các golfer, trời có mây nhẹ và mang không khí xuân về khiến cho các golfer bước vào giải đấu với tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt nên đã mang đến cho người xem những pha bóng hoàn hảo, những cú swing bắt mắt và pha putting cực chất. Giải đấu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như cộng đồng golfer trên cả nước về công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn cũng như mang tinh thần thể thao đến với cộng đồng.

Chia sẻ tại giải đấu, ông Nguyễn Hoàng Hải - quyền Tổng giám đốc Eximbank cho biết: "Chúng ta đã trải qua năm 2023 đầy khó khăn, chúng ta gặp nhau tại Giải Eximbank Golf Tournament 2024 này với tinh thần vui vẻ, cùng tạo động lực cho nhau để cùng cố gắng, cùng chào đón một năm mới với nhiều kỳ vọng. Nhân đây, thay mặt Eximbank tôi xin trân trọng cám ơn tất cả quý khách hàng, quý đối tác đã cùng đồng hành và ủng hộ Eximbank trong suốt thời gian qua. Tôi mong rằng, trong thời gian tới chúng ta sẽ có những chương trình giao lưu, hợp tác nhiều hơn, để cùng nhau phát triển và cùng nhau thành công".

"Eximbank Golf Tournament 2024 là nơi tri ân, kết nối đam mê, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ động lực giữa các khách hàng, đối tác của Eximbank. Sau một ngày thi đấu, các golfer chúng ta đã cống hiến cho người xem những đường bóng tuyệt vời, hơn hết là tinh thần thể thao, nhiệt huyết của các golfer đã làm nên một giải đấu thú vị và thành công".

Giải đấu Eximbank Golf Tournament 2024 khép lại đã lưu giữ những kỷ niệm tuyệt đẹp về Eximbank trong ký ức của Golfer.