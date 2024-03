Ấn tượng màn trình diễn của kỵ binh Việt Nam

Màn trình diễn nằm trong chương trình nghệ thuật Sáng mãi lời dạy của Bác, hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, chào mừng Công an Nghệ An được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.



Chương trình nghệ thuật Sáng mãi lời dạy của Bác KIM DIỄN

Tại chương trình, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam đã trình diễn nhiều kỹ thuật khó như: phi ngựa chạy nước đại ở tốc độ cao, điều khiển ngựa chạy nước đại nghiêng người nhặt vật trên mặt đất, sử dụng súng AK bằng 1 tay, 2 tay trên lưng ngựa, điều khiển ngựa nằm, điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa, điều khiển ngựa chồm 2 chân tấn công phía trước...

Đây là những kỹ thuật phải trải qua quá trình luyện tập công phu, đòi hỏi sự điêu luyện, chính xác cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ, chiến sĩ và ngựa nghiệp vụ.

Đoàn kỵ binh diễu hành trước khi thực hiện các kỹ thuật phức tạp trong màn trình diễn KIM DIỄN

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh Việt Nam được thành lập năm 2020 với chức năng, nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa; tổ chức chăm sóc và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trải qua hơn 4 năm thuần phục và huấn luyện, từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật, dưới sự điều khiển của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Dưới đây là những hình ảnh trình diễn của kỵ binh Việt Nam:

Điều khiển ngựa phi nước đại với tốc độ cao KIM DIỄN

Sử dụng súng AK trên lưng ngựa đang phi KIM DIỄN

Điều khiển ngựa phi nước đại kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ KIM DIỄN

Điều khiển ngựa phi nước đại giải phóng 2 tay KIM DIỄN

Sử dụng súng AK trên lưng ngựa KIM DIỄN

Kỹ thuật điều khiển ngựa nằm để dùng chiến thuật phục kích KIM DIỄN

Phi ngựa lao qua vòng lửa KIM DIỄN