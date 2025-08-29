Ấn tượng những 'đầu tàu' kinh tế Việt Nam sau 80 năm

Dấu ấn phát triển kinh tế được thể hiện đậm nét tại triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), với sự góp mặt đầy đủ của các tập đoàn kinh tế lớn nhà nước và tư nhân.

Sự phát triển của các doanh nghiệp như PVN, EVN, Viettel, Vietnam Airlines hay Vingroup, Thaco, Hòa Phát, Vietjet... cũng là minh chứng cho những thành công của nền kinh tế đổi mới và hội nhập. Những công trình, công nghệ mới nhất được trưng bày tại triển lãm còn cho thấy tầm vóc của doanh nghiệp Việt, không chỉ lớn mạnh trong nước mà còn vươn xa ra toàn cầu.

PVN - Tập đoàn đầu tiên đạt doanh thu triệu tỉ đồng

Mô hình giàn khoan Tam Đảo-05 tại gian hàng PVN ẢNH: PHAN HẬU

Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), được thành lập năm 1977. Trước tháng 4.2025, PVN được biết đến với tên gọi Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, việc chuyển tên đánh dấu bước chuyển mình của PVN, không chỉ là một tập đoàn dầu khí mà còn là trung tâm của công nghiệp, dịch vụ và năng lượng quốc gia.

PVN là doanh nghiệp duy nhất không phải ngân hàng có quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Đồng thời là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đạt mức doanh thu hơn 1 triệu tỉ đồng mỗi năm.

Gian trưng bày của Petrovietnam tại triển lãm gây ấn tượng mạnh với chủ đề “Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia”. Thiết kế hiện đại, mở, sử dụng các công nghệ như hologram, màn hình LED, mô hình giàn khoan Tam Đảo-05 và sa bàn điện gió ngoài khơi, mang đến trải nghiệm trực quan và sinh động.

Viettel - Từ 5G đến khí tài 'make in Vietnam'

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel được thành lập năm 1989 với tên gọi Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Bước ngoặt đến với Viettel năm 2000 với dịch vụ VoIP 178, sau đó là di động đầu số 098, nhanh chóng bùng nổ thuê bao và vươn lên dẫn đầu thị phần. Từ 2006, Viettel mở rộng đầu tư quốc tế, hiện diện tại hơn 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Tổ hợp Trường Sơn và xe pháo tự hành hạng nặng của Viettel ẢNH: PHAN HẬU

Viettel còn tiên phong phát triển công nghệ lõi, sản xuất thiết bị viễn thông, nghiên cứu công nghệ 5G “Made in Vietnam”... Gian hàng của Viettel tại triển lãm gây ấn tượng mạnh với gần 50 sản phẩm công nghệ trưng bày, bao gồm cả lĩnh vực dân sự và quân sự, nhiều trong số đó là các công nghệ chiến lược quốc gia.

Tại khu vực ngoài trời, Viettel giới thiệu loạt khí tài “make in Vietnam” như pháo tự hành hạng nặng cỡ nòng 152 mm, pháo phòng không 57 mm, radar phòng không và cảnh giới biển, UAV đa năng tầm xa, hệ thống chống UAV, tổ hợp tên lửa S-125-VT và Trường Sơn cùng hệ thống liên lạc bảo mật.

UAV đa năng tầm xa do Viettel nghiên cứu sản xuất ẢNH: P.H

VinGroup ra mắt xe Lạc Hồng và robot AI

Tại triển lãm năm nay, VinGroup nổi bật với các sản phẩm đặc biệt gồm xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng. Xung quanh mẫu xe là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan, thu hút nhiều sự chú ý từ khách tham quan.

Rất đông người dân thích thú tương tác với người máy VinRobotics ẢNH: P.H

Tiền thân của VinGroup là Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 tại Ukraine. Hiện 5 nhóm hoạt động trọng tâm của Vingroup là công nghệ - công nghiệp; thương mại dịch vụ; thiện nguyện xã hội; hạ tầng; năng lượng xanh.

Vài năm gần đây, VinGroup đặt trọng tâm vào sản xuất ô tô. VinFast - một thương hiệu xe thuần điện của Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường trong nước và tiến ra thế giới, được nhìn nhận là kỳ tích.

Mẫu xe điện Lạc Hồng với ngoại thất sang trọng thu hút sự quan tâm của người xem ẢNH: P.H

Trên tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời rộng 330.000 m2, tâm điểm gian triển lãm của Vingroup là khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu truyền tải thông điệp "Chinh phục thế giới, Kiến tạo trời xanh", thông qua một chỉnh thể thống nhất giữa VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, Vingroup.

Hòa Phát và ray đường sắt cao tốc

Sau 33 năm xây dựng, Tập đoàn Hòa Phát đã vươn lên trở thành doanh nghiệp thép số 1 Đông Nam Á, tương đương top 30 thế giới. Công suất thiết kế thép đạt 16 triệu tấn/năm từ cuối năm 2025, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ thép quốc tế.

Hòa Phát mang tới triển lãm thép ray - lô thép đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao ẢNH: P.H

Tại triển lãm, Hòa Phát trưng bày các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), cáp thép dự ứng lực và các loại thép chất lượng cao như thép chế tạo, đặc biệt là thép ray và thép hình. Tập đoàn cũng cung cấp 10.000 tấn ống thép cỡ lớn gia công kết cấu mái vòm và khoảng 180 tấn cáp thép dự ứng lực vào dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Đặc biệt, tại triển lãm, Hòa Phát giới thiệu thép ray cao tốc - sản phẩm dự kiến sẽ được cung ứng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

EVN - Lưới điện đứng đầu Đông Nam Á

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập năm 1995 trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp Điện lực, trực thuộc Bộ Công thương, với nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống điện quốc gia.

Mô hình lưới điện quốc gia của EVN tại triển lãm ẢNH: P.H

Từ chỗ thiếu điện trầm trọng, EVN đã xây dựng nhiều công trình trọng điểm như thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, cùng các nhà máy nhiệt điện, năng lượng tái tạo và lưới điện 500 kV Bắc - Nam, đưa Việt Nam từ thiếu điện thành quốc gia tự chủ, đứng nhóm đầu Đông Nam Á về quy mô nguồn và lưới điện, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội.

Gian trưng bày của EVN nổi bật với sa bàn hệ thống điện quốc gia - mô hình chi tiết lưới điện Việt Nam đến năm 2025 với tổng công suất trên 88.400 MW, xếp hạng thứ nhất Đông Nam Á và thứ 22 toàn cầu.

Mô hình này tái hiện sinh động từ các nhà máy thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu đến nhiệt điện miền Nam như Phú Mỹ, Vĩnh Tân, cùng tuyến truyền tải 500 kV Bắc - Nam, trong đó có đường dây mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, công trình được ca ngợi là "kỳ tích" của ngành điện và xây dựng Việt Nam.

Petrolimex - chủ lực trên thị trường xăng dầu nội địa

Thành lập từ năm 1956, đến nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã có 51 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên cả nước; phát triển hệ thống bán lẻ với khoảng 5.500 cửa hàng xăng dầu. Petrolimex hiện giữ vị trí chủ lực trên thị trường xăng dầu nội địa.

Giới thiệu hệ thống kho xăng dầu quy mô lớn của Petrolimex ẢNH: P.H

Gian triển lãm của Petrolimex mang thông điệp "Cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới" và "Vì một Việt Nam xanh", giới thiệu hệ thống hạ tầng logistics hiện đại, đồng bộ hàng đầu Việt Nam, từ đội tàu vận tải biển với tổng trọng tải 512.000 DWT; hệ thống đường ống xăng dầu kết nối xuyên suốt các vùng kinh tế trọng điểm với chiều dài 600 km, đến mạng lưới kho bể có tổng sức chứa 2,2 triệu m³.

Hàng không - khát vọng bầu trời

Hình ảnh chim lạc tại phân khu "Khát vọng bầu trời" của triển lãm, đã tái hiện chặng đường xây dựng và phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, từ những ngày đầu gian khó đến những bước tiến mạnh mẽ hội nhập quốc tế.

Hình ảnh chim lạc tại phân khu "Khát vọng bầu trời" của triển lãm với chủ đề Khát vọng bầu trời, thể hiện sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam ẢNH: CAA

Gian triển lãm của ngành hàng không ghi dấu ấn của 3 hãng hàng không nội địa lớn nhất hiện nay là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways. Trong đó, hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines thành lập năm 1956, hiện khai thác gần 100 máy bay, vận chuyển hơn 350 triệu hành khách, phục vụ hơn 1.150 điểm đến toàn cầu.

Vietjet Air, hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, thành lập năm 2007, cất cánh năm 2011. Hiện sở hữu xấp xỉ 100 máy bay, khai thác hơn 100 đường bay. Bamboo Airways chính thức bay thương mại từ 2019. Hiện hãng đang thực hiện tái cấu trúc, hướng tới phục hồi từ 2025, với kế hoạch mở rộng đội bay lên 18 - 30 máy bay.

Khách tham quan thích thú với trải nghiệm mô hình máy bay thực tế và dịch vụ chuyến bay của Vietnam Airlines, Bamboo Airways tại triển lãm ẢNH: M.H

Gian hàng Vietnam Airlines được thiết kế như một chuyến bay trải nghiệm, tái hiện chặng đường phát triển, mô phỏng buồng lái, phòng chờ Bông Sen, trưng bày động cơ cùng chuyên cơ lịch sử IL-14 từng chuyên chở Bác Hồ.

Gian hàng Bamboo Airways thi lấy cảm hứng từ "rừng tre", mô phỏng tinh thần vươn lên và bền vững, có nhiều hoạt động tương tác như buồng lái phi công, quà tặng lưu niệm, không gian "Chuyến bay độc lập" và minigame sôi động.