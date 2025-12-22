Ấn tượng thiết kế sang, hiện đại của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Với việc đưa 2 cơ sở này vào hoạt động, bệnh nhân, người dân sẽ không cần phải ra nước ngoài khám chữa bệnh, mà có thể lựa chọn khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế ngay tại Ninh Bình vốn đầy đủ tiện nghi, điều kiện dịch vụ như khách sạn hạng sang.

Công trình hiện đại không chỉ xây bằng gạch đá

Đây không chỉ là công trình xây bằng gạch đá hiện đại từ đường nét, hình khối, mà trong đó hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn; là một mốc son về tư duy vượt trội, đi trước trong khoa học tạo ra hệ sinh thái phục vụ khám chữa bệnh, dành sự tôn trọng cao nhất cho bệnh nhân.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sang trọng và đẳng cấp trong ngày khai trương

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được thiết kế với cảm hứng đường nét của cây dương cầm mềm mại, tinh tế với không gian thoáng rộng, tường rào hài hòa, thực sự cởi mở với cộng đồng…

Cũng với tư duy cởi mở, hòa đồng với thiên nhiên, Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức có dáng hình vòng cung phía trước như lời chào, tiếp nhận ấm áp với bệnh nhân.

Những đường cong của lối đi vào khuôn viên, đài phun nước của 2 bệnh viện; biểu tượng trung tâm của Bệnh viện Bạch Mai, tiểu cảnh trang trí,… đều thể hiện rõ sự khoáng đạt nhưng gần gũi.

Tất cả các khối không gian lớn, nhỏ nối tiếp ngay từ khu sảnh rộng dành đón tiếp bệnh nhân và người nhà với nhiều đường cong mềm mại công trình. "Thanh thoát và nhẹ nhàng, đón nắng, hướng sáng chan hòa, ít cách biệt lạnh lùng" là cảm nhận của nhiều người tham quan tại 2 cơ sở bệnh viện này ngày khánh thành. Hành lang tòa nhà rộng, liên thông khoa phòng, đáp ứng sự vận hành chuyên môn của y bác sĩ; nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân. Tính hiện đại, minh bạch, gần gũi của toàn bộ hệ thống mà lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức chú trọng càng tăng thêm sự hài hòa, mềm mại hóa công trình xây bằng gạch đá. Tất cả đều nhằm hướng đến hiện thực hóa mục tiêu giúp cho người bệnh thoải mái về tinh thần khi lựa chọn nơi đây để khám chữa bệnh...

Những không gian mở "rất châu Âu" - sảnh lớn tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Nhờ thiết kế gần gũi, coi trọng từng chi tiết nhỏ nhất, quan tâm đến những người yếu thế mà ở đây, bệnh nhân là người khuyết tật cũng có buồng vệ sinh riêng phù hợp. Không gian phòng bệnh được thiết kế giao hòa với bầu trời, không khí, ánh sáng. Trải qua nhiều thăng trầm trong quá trình xây dựng, song Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 khi hiện hình thực tế đã thỏa mong ước của cả người mong muốn tạo ra công trình hiện đại và tổ chức y tế tuyến cuối từ lâu nung nấu muốn đưa dịch vụ y tế chất lượng quốc tế phục vụ người dân.

Trong bệnh viện này, bệnh nhân và người nhà sẽ không còn phải chịu cảnh căng thẳng do phải nằm ghép, điều trị ở hành lang… vì công trình y tế xuống cấp, nhỏ hẹp.

Gường bệnh sạch, đẹp, hiện đại như ở khách sạn.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, bác sĩ giỏi nghề sẽ yên tâm ở lại công tác với khu vực công, dành tình yêu chăm sóc cho bệnh nhân. Còn người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế trong không gian đầy tiện ích.

Quanh Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, bên cạnh những phòng chuyên môn trang thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới, không thiếu những lối đi đầy hoa lá, khoảng chờ bài trí nhiều cây xanh, ghế ngồi sang trọng. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, sự ấm áp, gần gũi còn thể hiện ở cả lựa chọn màu sắc, chất liệu gỗ ốp trụ cột sang trọng.

Bác sĩ tại Trung tâm cấp cứu A9 cho biết họ thực sự thoải mái khi ngồi làm việc trong phòng hiện đại, tiện nghi, ấm áp

Hạnh phúc của người dân trong không gian hiện đại

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức là công trình y tế được tạo ra với tư duy mở về không gian nhưng lại rất kín đáo, trân trọng riêng tư của từng cá nhân. Phòng ốc dành cho bệnh nhân với trang thiết bị, giường bệnh hiện đại cập nhật theo chuẩn mực quốc tế. Các kiến trúc sư đã chăm chút từng khoa phòng với sự tinh tế, khoa học nhất. Tất cả cảnh tượng bệnh nhân băng bó nằm hành lang, những tiếng rên đau, stress của bệnh nhân cũ - mới nằm đan xen trong không gian giường chiếu hẹp sẽ không còn tồn tại ở 2 cơ sở y tế này; nhường chỗ cho văn minh và hiện đại, tĩnh dưỡng, an dưỡng và tiếp thêm không khí sạch, năng lượng sạch!

Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, thiết kế như khách sạn hạng sang, được trang bị thiết bị y tế hiện đại nhất. Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, cùng các chuyên gia y tế đầu ngành… tham quan công trình trong ngày khai trương 19.12.2025



Hai bệnh viện lớn đã quyết định tăng nhân sự trình độ cao cho 2 cơ sở y tế này để thực hiện chiến lược ngành Y nung nấu từ rất lâu, đó là phục vụ cả những bệnh nhân có điều kiện kinh tế thay vì chọn bệnh viện quốc tế ở nước ngoài điều trị, họ sẽ chọn "bệnh viện khách sạn" ngay tại Ninh Bình!