Ấn tượng trước bộ sưu tập spa nổi tiếng của Goco Hospitality

Từ châu Á đến châu Âu, Mỹ, Phi và cả châu Đại Dương… mạng lưới spa mang thương hiệu Goco Hospitality trải dài trên khắp hành tinh. Hiện công ty này sở hữu 123 spa và đang không ngừng mở rộng "đế chế" của mình ở những vùng đất mới đầy tiềm năng, trong đó có Hồ Tràm (Việt Nam). Được thành lập năm 2008, Goco Hospitality là công ty tư vấn, phát triển và quản lý spa thiên về xu hướng wellness. Thương hiệu đóng vai trò quan trọng việc nâng cao doanh thu và phát triển bền vững cho các đối tác spa, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng... Sự xuất hiện của Goco giúp resort trở nên hấp dẫn trong mắt du khách với các phương pháp spa hướng đến sức khỏe toàn diện.



Ở châu Mỹ, Goco Hospitality đang sở hữu 12 khu spa nổi tiếng. Góp phần không nhỏ vào tên tuổi của thương hiệu này phải kể đến Glen Ivy Hot Springs. Năm 2016, các nhà sáng lập Goco Hospitality đã mua lại suối nước nóng và biến nơi đây trở thành khu spa nổi tiếng với dịch vụ đẳng cấp bậc nhất xứ cờ hoa. Glen Ivy Hot Springs hiện là một trong những spa ban ngày có doanh thu cao nhất ở Mỹ với 30 triệu USD/năm.

Goco Spa Venice là một trong những spa nổi bật nhất của Goco Hospitality tại châu Âu. Khu spa này là một phần của resort JW Marriott Venice Resort and Spa. Tại đây, Goco Spa (thương hiệu của Goco Hospitality) đã mang đến 8 phòng trị liệu và thẩm mỹ cùng vô số không gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho cả nữ giới lẫn nam giới. Kể từ khi ra mắt tới nay, Goco Spa Venice đã sở hữu "bộ sưu tập" giải thưởng danh giá như "Best Luxury Resort Spa" tại Ý từ năm 2016-2019, Best New European Spa 2015…





Không dừng lại ở đó, Goco Hospitality và JW Marriott còn thể hiện mối quan hệ bền chặt khi hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án sang trọng khác, điển hình như Bulgari Resort & Residences Dubai. Giám đốc điều hành của Goco Hospitality nhận xét, UAE là quốc gia dẫn đầu khu vực về du lịch chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, spa trị liệu và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu trở thành lợi thế cạnh cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Trong khi đó, ông Sandeep Walia - Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Marriott tại Trung Đông cũng dành nhiều lời khen cho Goco Hospitality: "Chúng tôi không ngần ngại giới thiệu Goco Hospitality là đối tác tin cậy không chỉ vì sự đổi mới, trung thực, thấu hiểu văn hóa địa phương mà còn có những dịch vụ chăm sóc sức khỏe được thiết kế bài bản từ ban đầu".

Châu Á là lục địa sở hữu nhiều spa mang thương hiệu Goco Hospitality nhất với 67 dự án. Đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á - nơi được coi là cái nôi của thương hiệu quản lý, vận hành spa vang danh toàn cầu này. Những bờ biển xinh đẹp và thiên nhiên trù phú miền nhiệt đới là điều kiện lý tưởng để Goco Hospitality phát triển các dự án spa chăm sóc sức khỏe của mình. Đơn cử như khu spa đẳng cấp tại Bulgari resort Bali. Sự kết hợp hoàn hảo từ các phương pháp spa bản địa của Indonesia với công nghệ hiện đại từ Goco đã kiến tạo một trung tâm trị liệu sức khỏe thu hút lượng lớn du khách đến lưu trú tại resort này.

Thái Lan - đất nước có nền du lịch chăm sóc sức khỏe phát triển bậc nhất khu vực Đông Nam Á chính là nơi đặt trụ sở chính của Goco Hospitality. Tại đây, thương hiệu này đã hợp tác với nhiều spa danh tiếng như Intercontinental Phuket, The Capella Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok…





Năm 2021, Goco Hospitality lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Thương hiệu này đã hợp tác cùng Charm Group để phát triển spa chăm sóc sức khỏe toàn diện 5.000m2 bên trong resort nghỉ dưỡng 5 sao The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. Tọa lạc bên bờ biển nguyên sơ, trong lành nhưng lại không quá xa TP.HCM, Goco Spa Hồ Tràm có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, trị liệu sức khỏe thường xuyên của người Sài Gòn cũng như hàng triệu du khách đổ về đây mỗi năm.

"Bằng cách giới thiệu liệu trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, Goco spa Hồ Tràm có cơ hội xây dựng lòng trung thành của khách hàng, kéo dài thời gian lưu trú cũng như tần suất quay trở lại nhiều hơn. Sự thành công của các resort có sự tham gia vận hành của Goco Spa trên toàn thế giới chính là cơ sở để chúng tôi tin vào khả năng thu hút du khách và tạo ra lợi nhuận đáng kể từ dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe này", đại diện dự án The Six Premier chia sẻ.