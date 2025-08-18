Ấn tượng với Hội nghị khách hàng 2025 của An Lập Phát

Khách hàng là trung tâm của mọi chiến lược phát triển

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là thị trường nhôm định hình đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng. An Lập Phát - đơn vị cung cấp đa dạng các giải pháp nhôm với hệ thống phân phối trải dài khu vực miền Trung và miền Nam lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào khách hàng thay vì mở rộng ồ ạt.

Hội nghị khách hàng An Lập Phát 2025 có chủ đề "Đồng hành phát triển - Vững bước vươn xa"

Tại sự kiện, bà Diệp Hạ Hằng - CEO An Lập Phát, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin của khách hàng. Mỗi cải tiến trong sản phẩm, mỗi thay đổi trong hệ thống vận hành, đều xuất phát từ câu hỏi: khách hàng cần gì và đang gặp vấn đề gì? Trong thời gian tới, An Lập Phát sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, đồng hành, lắng nghe và không ngừng nâng cấp chính mình".

CEO Diệp Hạ Hằng trình bày chiến lược phát triển của An Lập Phát

Được biết, trong năm qua, An Lập Phát đã tập trung đầu tư vào đầu tư cho dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình giao hàng, ứng dụng công nghệ vào quản lý dữ liệu bán hàng và chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng độ hài lòng và sự gắn bó từ các đại lý và cơ sở sản xuất.

Ông Nguyễn Quí Trị chia sẻ về chính sách "Đồng hành cùng phát triển"

Ra mắt ứng dụng Sales Portal: Từ quản lý thủ công sang số hóa chuỗi cung ứng

Điểm nhấn nổi bật tại Hội nghị năm nay là sự kiện ra mắt ứng dụng Sale Portal - Cổng thông tin khách hàng ALP dành riêng cho hệ thống đại lý và cơ sở sản xuất trong chuỗi cung ứng của An Lập Phát. Ứng dụng này cho phép người dùng:

Đặt hàng trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý đơn hàng theo thời gian thực

Xem tồn kho, sản phẩm mới, chính sách khuyến mãi cập nhật

Tra cứu thông tin kỹ thuật sản phẩm, giá và mẫu mã

Quản lý công nợ, theo dõi tiến độ giao hàng

Nhận thông báo từ hệ thống chăm sóc khách hàng .

Sales Portal - Cổng thông tin khách hàng ALP

Đại diện An Lập Phát cho biết chủ trương của đơn vị không làm ứng dụng chỉ để có một sản phẩm công nghệ. Mục tiêu là giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu quả giao dịch, đồng thời tạo nền tảng để hỗ trợ đại lý tăng trưởng doanh thu nhờ dữ liệu minh bạch và cập nhật nhanh chóng.

Không nhấn mạnh nhiều đến sản phẩm mới như các năm trước, Hội nghị lần này cho thấy sự chuyển dịch trọng tâm của An Lập Phát từ việc "bán sản phẩm" sang "tạo trải nghiệm". Doanh nghiệp sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ hành trình khách hàng (customer journey) trong năm 2025 để điều chỉnh từ cách truyền thông, chăm sóc sau bán hàng đến chính sách đổi trả.

Sales Portal có nhiều tính năng tiện ích, giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng

Sự kiện năm nay không chỉ là dịp tri ân mà còn là cơ hội để An Lập Phát lắng nghe, đối thoại và ghi nhận những phản hồi trực tiếp cùng khách hàng. Chính sự tương tác hai chiều này giúp sự kiện trở thành cầu nối thực chất, tăng cường niềm tin và sự gắn kết giữa An Lập Phát với hệ thống phân phối.

An Lập Phát là thương hiệu tiên phong nâng tầm giá trị nhôm, hàng đầu thị trường về các giải pháp ứng dụng nhôm cho cuộc sống An cư - Lập nghiệp - Phát triển. Với hệ thống thương hiệu bao gồm Nhôm REVO (phân khúc cao cấp) và nhôm Đại Tân (phân khúc phổ thông). Đơn vị hiện sở hữu nhà máy hiện đại, quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt và hệ thống phân phối rộng khắp tại thị trường miền Trung và miền Nam. Với phương châm "Lan tỏa giá trị thật - Đồng hành phát triển bền lâu", An Lập Phát hướng đến sự tăng trưởng ổn định, lấy uy tín, chất lượng và sự đồng hành cùng khách hàng làm nền tảng phát triển lâu dài.