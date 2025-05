Ana de Armas tiết lộ lý do chưa muốn tiến xa hơn với Tom Cruise

RadarOnline.com tiết lộ ngôi sao phim hành động Tom Cruise (62 tuổi) không ngừng tán tỉnh nữ diễn viên trẻ hơn 25 tuổi - Ana de Armas vì cho rằng cô sẽ là người vợ hoàn hảo.

Tuy nhiên Tom Cruise đang đẩy cô ra xa vì sự xoi mói của nhiều người - điều mà nữ diễn viên trẻ không hề muốn.

Ngôi sao Tom Cruise (62 tuổi) ẢNH: AFP

Một nguồn tin cho biết Anna muốn "thoát khỏi" mối quan hệ với Tom: "Ana thích Tom và cô ấy rất vui khi được hợp tác đóng phim với anh ấy. Tuy nhiên, cô ấy không muốn sống trong sự chú ý. Cô ấy đang tìm cách thoát khỏi chuyện tình này".

Anna De Armas nói về cách cô tiếp cận sự nổi tiếng và cuộc sống trước công chúng: "Cần phải có những ranh giới bên ngoài, một rào cản mà người khác và chính mình có thể nhìn thấy rõ ràng".

Anna De Armas muốn có cuộc sống riêng tư

Nữ diễn viên phim Ballerina gần đây đã chia sẻ về sự nổi tiếng và những ảnh hưởng mà nó gây ra cho cuộc sống riêng, trong bối cảnh vẫn tiếp tục xuất hiện những đồn đoán về mối quan hệ giữa cô với ngôi sao phim Nhiệm vụ: bất khả thi.

Anna de Armas trẻ hơn Tom Cruise đến 25 tuổi ẢNH: AFP

Anna De Armas giải thích về sự nổi tiếng: "Qua nhiều năm, bạn sẽ quen dần với nó. Bạn học cách tìm ra góc riêng, sự riêng tư, cách làm việc và lối sống của mình. Tôi cho rằng cần phải có ranh giới với bên ngoài, một ranh giới đối với người khác và với chính mình. Cần làm rõ rằng, đây là giới hạn của mình với công việc, hình ảnh trước công chúng, những gì người ta mong đợi và những gì tôi muốn chia sẻ với khán giả, người hâm mộ".

Nữ diễn viên gốc Cuba nổi tiếng sau những vai diễn đột phá trong Knives Out và No Time to Die. Cô đảm nhận vai chính trong bộ phim hành động ly kỳ Ballerina - phần ngoại truyện trong vũ trụ John Wick, ra rạp vào mùa hè này.

Cô đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự khó chịu của mình khi là người nổi tiếng.

Trong những cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Anna đi sâu hơn vào tầm quan trọng của việc phân định ranh giới giữa sự nổi tiếng và bản sắc cá nhân.

Tom Cruise và các diễn viên đoàn phim quảng bá bom tấn Mission: Impossible - The Final Reckoning ở New York (Mỹ) hôm 13.5 ẢNH: AFP

"Bạn không thể để mặt tiêu cực của sự nổi tiếng làm mình buồn, vì khi đó bạn sẽ không tận hưởng được sự tươi đẹp của cuộc sống. Nên điều cần thiết là phải tách biệt chúng ra. Chúng ta luôn cần sự riêng tư, sự quan tâm và không gian. Thật khó tin khi phải nói ra điều này, nhưng nhiều người đã quên mất sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác", cô nói.

Mặc dù không trả lời tin đồn về mối tình lãng mạn mới chớm nở, Anna de Armas và Tom Cruise bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn nhau trước công chúng khi thảo luận về các dự án sắp tới.

Anna De Armas cho biết: "Thật thú vị. Chúng tôi chắc chắn đang thực hiện rất nhiều dự án. Không chỉ một, mà là nhiều dự án với đạo diễn Doug Liman và Christopher McQuarrie, tất nhiên là cả Tom. Và tôi rất hào hứng".

Tom Cruise bày tỏ khi xuất hiện trên thảm đỏ trong buổi quảng bá bom tấn Mission: Impossible - The Final Reckoning: "Anna là nữ diễn viên rất tài năng, diễn xuất tuyệt vời, hài hước, có khả năng phi thường, học hỏi cực nhanh".