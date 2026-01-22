Ana Mandara Đà Lạt - Bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc Pháp cổ giữa lòng Đà Lạt

Lịch sử hình thành khu cư xá Pháp cổ tại Đà Lạt

Ngược thời gian trở về những năm 1920, đại tá Jean O'neil - phục vụ quân đội viễn chinh Pháp dưới thời Toàn Quyền Doumer, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân ngũ, ông đã quyết định chọn vùng đất Cam Ly, một khu vực hoang sơ và yên bình phía tây bắc Đà Lạt, để lập trang trại và xây dựng đập thủy điện cung cấp nước cho khu vực. Chính tại nơi đây, ông đã đặt nền móng cho khu cư xá Lê Lai - tiền thân của Ana Mandara Đà Lạt ngày nay.

Năm 1929, ông cho xây dựng căn biệt thự đầu tiên (nay được gọi tên là căn biệt thự Jean O'neil) để ở. Tiếp sau đó, ông cho xây dựng căn biệt thự thứ hai với tên gọi Biệt thự Khách Quân đội (nay là nhà hàng Le Petit) để làm nơi tiếp đón bạn bè của ông, phần lớn là công chức đang sống tại Sài Gòn và Đông Dương đến nghỉ dưỡng và lời mời cùng nhau tạo dựng không gian nghỉ dưỡng riêng biệt tại vùng đất sương mù. Mỗi người mang theo một phong cách kiến trúc đặc trưng từ nước Pháp, tái hiện lại chính căn nhà của họ tại quê hương như một cách để nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà của những người con xa xứ. Từ đó, tạo nên sự đa dạng và độc đáo trong kiến trúc chung của toàn bộ khu cư xá Jean O'neil.

Biệt thự Jean O'neil - biệt thự đầu tiên của khu dân cư được xây dựng năm 1929

Đến năm 1938, khu dân cư này đã hình thành 15 căn biệt thự cổ, mỗi căn rộng từ 1.000m² đến 2.000m², nằm ẩn mình trong những khu vườn xanh, yên tĩnh và biệt lập. Qua thời gian, những mái nhà ấy vẫn giữ nguyên vẻ trang nhã, độc đáo và là một phần không thể thiếu của Ana Mandara Villas Dalat hôm nay - nơi di sản sống cùng thiên nhiên.

Dự án Ana Mandara và ý nghĩa di sản kiến trúc đối với Đà Lạt

Sau một khoảng thời gian dài mục nát và không gian bị "rừng hóa", dự án phục chế Ana Mandara Đà Lạt chính thức được khởi động vào năm 2003, với mong muốn được đóng góp vào việc bảo tồn kho tàng kiến trúc độc đáo của Đà Lạt cũng như khai thác những tiềm năng to lớn của khu biệt thự cổ trong du lịch nghỉ dưỡng.

Đến năm 2006, khu cư xá Jean O'neil cũ chính thức trở thành khu nghỉ dưỡng tại trung tâm thành phố Đà Lạt với tên gọi ban đầu là Evason Ana Mandara Six-Senses Dalat. Sau đó, khu nghỉ được đổi tên thành Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa với Ana có nghĩa là " thuần khiết" và Mandara là "ngôi nhà dành cho khách" trong tiếng Chăm, và hoạt động cho đến ngày nay.

Một góc khu nghỉ nhìn từ trên cao

Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa trải dài trên diện tích 7 hecta đất rợp bóng thông và những khu vườn xanh mướt. Quy mô gồm 19 căn biệt thự, trong đó có 15 căn biệt thự được trùng tu từ khu cư xá cũ và 4 căn biệt thự xây mới theo lối kiến trúc Pháp. 17 căn được sử dụng cho dịch vụ lưu trú, chia thành 87 phòng, mỗi phòng được phục dựng tỉ mỉ và khác biệt trong lối bài trí nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng cổ điển trong từng ngóc ngách căn phòng. 2 căn còn lại được chuyển đổi công năng thành nhà hàng Le Petit - nơi phục vụ ẩm thực kết hợp Á Âu, và khu thẩm mỹ La Cochinchine Spa - nơi cung cấp các liệu trình thư giãn và chữa lành.

Bên trong một căn phòng tiêu chuẩn được bài trí theo phong cách cổ điển

Ngoài ra, bên trong khuôn viên còn được xây dựng thêm những khu vực phục vụ cho việc nghỉ dưỡng của du khách như hồ bơi nước ấm ngoài trời, phòng thể hình, khu vui chơi cho trẻ em,... nằm xen kẽ giữa những mảnh vườn xanh mát tạo nên khu nghỉ dưỡng cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Lạt.

Hồ bơi nước ấm ngoài trời tại Đà Lạt

Với cam kết bảo tồn kiến trúc nguyên bản, Ana Mandara Đà Lạt hiện là một trong những khu biệt thự Pháp được bảo tồn nguyên vẹn nhất Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là khu nghỉ dưỡng xanh bền vững với hệ động thực vật phong phú, cảnh quan thay đổi đa dạng theo mùa, góp phần lưu giữ mảng xanh hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm thành phố đang phát triển nhanh chóng.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao

Lịch sử hình thành và phát triển gần một trăm năm từ khu cư xá cũ đến khu nghỉ dưỡng bậc nhất là minh chứng cho một Đà Lạt không chỉ nổi bật về du lịch cảnh quan và khí hậu mà còn là nơi bảo tồn những giá trị kiến trúc độc đáo.

Đến với Đà Lạt là đến với những trải nghiệm độc đáo về khí hậu ôn hòa, cảnh quan đặc trưng, ẩm thực giao thoa vùng miền, và bên cạnh đó là những dấu ấn kiến trúc nổi bật của thành phố mang ý nghĩa "Dat Alliis Laetitium Alliis Temperriem" - cho người này niềm vui cho người kia sự mát lành.