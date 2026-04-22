Analytica Hà Nội 2026: Doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách với hãng quốc tế

Diễn ra từ ngày 22 - 24.4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E), Analytica Hà Nội 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị phân tích, thí nghiệm và công nghệ sinh học. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm năm nay ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét của các hãng sản xuất nước ngoài tham gia trực tiếp cùng đối tác tại Việt Nam.

Theo ghi nhận, nhiều gian hàng không chỉ trưng bày thiết bị mà còn có sự tham gia của chuyên gia kỹ thuật từ hãng, trực tiếp tư vấn, trao đổi với khách tham quan về cấu hình, ứng dụng và vận hành thiết bị.

Ông Frank - đại diện hãng thiết bị PEAK Instrument (Trung Quốc) cho biết, việc đồng hành cùng Thùy Anh Lab có mặt trực tiếp tại thị trường Việt Nam giúp hãng hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn.

Tại gian hàng Công ty CP Đầu tư phát triển TM&DV Thùy Anh, với sự phối hợp giữa doanh nghiệp trong nước và hãng sản xuất quốc tế, khách tham quan có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia về các bài toán cụ thể. Các thiết bị như máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), máy UV-Vis… không chỉ được giới thiệu về tính năng mà còn gắn với tình huống sử dụng thực tế.

Ông Hoàng Văn Đàm - Phó giám đốc Kinh doanh của doanh nghiệp cho biết, việc kết nối trực tiếp với hãng giúp rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời nâng cao hiệu quả tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Xu hướng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt và các hãng quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực triển khai và vận hành phòng thí nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ được chuyển giao nhanh hơn vào thực tiễn.