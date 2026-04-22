Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Analytica Hà Nội 2026: Doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách với hãng quốc tế

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/04/2026 15:30 GMT+7

Analytica Hà Nội 2026 cho thấy xu hướng doanh nghiệp Việt tăng cường kết nối trực tiếp với các hãng sản xuất quốc tế, rút ngắn khoảng cách công nghệ.

Diễn ra từ ngày 22 - 24.4 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E), Analytica Hà Nội 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị phân tích, thí nghiệm và công nghệ sinh học. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm năm nay ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét của các hãng sản xuất nước ngoài tham gia trực tiếp cùng đối tác tại Việt Nam.

Analytica Hà Nội 2026: Doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách với hãng quốc tế - Ảnh 1.

Analytica Hà Nội 2026 khai mạc sáng ngày 22.4.2026 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (I.C.E) (Hà Nội)

Theo ghi nhận, nhiều gian hàng không chỉ trưng bày thiết bị mà còn có sự tham gia của chuyên gia kỹ thuật từ hãng, trực tiếp tư vấn, trao đổi với khách tham quan về cấu hình, ứng dụng và vận hành thiết bị.

Ông Frank - đại diện hãng thiết bị PEAK Instrument (Trung Quốc) cho biết, việc đồng hành cùng Thùy Anh Lab có mặt trực tiếp tại thị trường Việt Nam giúp hãng hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn.

Tại gian hàng Công ty CP Đầu tư phát triển TM&DV Thùy Anh, với sự phối hợp giữa doanh nghiệp trong nước và hãng sản xuất quốc tế, khách tham quan có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia về các bài toán cụ thể. Các thiết bị như máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), máy UV-Vis… không chỉ được giới thiệu về tính năng mà còn gắn với tình huống sử dụng thực tế.

Analytica Hà Nội 2026: Doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách với hãng quốc tế - Ảnh 2.

Ông Frank - đại diện hãng thiết bị PEAK Instrument cho biết khách tham quan khá hứng thú khi được trải nghiệm trực tiếp thiết bị và trao đổi sâu rất nhiều vấn đề thường gặp trong vận hành

Ông Hoàng Văn Đàm - Phó giám đốc Kinh doanh của doanh nghiệp cho biết, việc kết nối trực tiếp với hãng giúp rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời nâng cao hiệu quả tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

Xu hướng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt và các hãng quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực triển khai và vận hành phòng thí nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để công nghệ được chuyển giao nhanh hơn vào thực tiễn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận