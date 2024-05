Android sắp thêm tính năng xin người khác trả tiền ứng dụng

Tại sự kiện Google I/O diễn ra vào trung tuần tháng 5, "gã khổng lồ tìm kiếm" đã đề cập đến sự xuất hiện của một nút bấm mới khi người dùng quyết định mua một phần mềm hoặc tính năng/vật phẩm trong ứng dụng (in-app purchase) trên nền tảng Android. Lựa chọn mới giúp họ đề nghị hoặc xin người khác (người thân trong gia đình, bạn bè...) thanh toán hộ khoản tiền này.

Người dùng có thêm lựa chọn "xin tiền" khi mua ứng dụng trên Android Chụp màn hình

Sau khi bấm nút "Chọn cách thanh toán", người dùng sẽ thấy một lựa chọn mới là "Nhờ người khác thanh toán hộ" (Ask someone else to pay). Từ đây, hệ thống sẽ tạo ra một đường dẫn thanh toán được gửi tới người nhận thông qua tin nhắn văn bản hoặc email. Việc chấp nhận hay không phụ thuộc vào người nhận cũng như số tiền đề xuất phải trả. Đường dẫn này sẽ hết hạn sau 24 giờ, đồng thời yêu cầu người thanh toán phải biết rõ và chính xác địa chỉ email của người gửi xin tiền.

Bên nhận được thông báo đầy đủ tên, chi phí của ứng dụng (hoặc vật phẩm, tính năng) được nhờ thanh toán hộ, cũng như có quyền gửi yêu cầu hoàn tiền như một lệnh thanh toán thông thường, miễn trong vòng 48 giờ kể từ khi thực hiện giao dịch.

Dự kiến Google bắt đầu phát hành tính năng này cho người dùng Android tại Ấn Độ và sẽ mở rộng ra các thị trường khác nếu nhận được phản hồi tích cực. Về phía nhà phát triển ứng dụng, họ không cần thay đổi hay tác động gì tới phần mềm của mình cũng như các lựa chọn thanh toán bởi Google sẽ đảm trách việc điều chỉnh này.