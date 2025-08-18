ANESSA Việt Nam lên tiếng các đơn vị tự nguyện thu hồi phiếu công bố sản phẩm

Liên quan đến việc này, Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam thông báo chính thức như sau:

Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam ("SCV") - là đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu ANESSA tại thị trường Việt Nam theo thỏa thuận phân phối độc quyền được ký kết với Tập đoàn Shiseido Nhật Bản. Tất cả các sản phẩm ANESSA do SCV nhập khẩu và phân phối đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, bao gồm việc công bố sản phẩm và lưu hành hợp pháp trên thị trường. Việc tự nguyện thu hồi Phiếu Công Bố của một số đơn vị hoàn toàn không liên quan và không ảnh hưởng đến các sản phẩm ANESSA do SCV nhập khẩu và phân phối.

SCV không chịu trách nhiệm về chất lượng của bất kỳ sản phẩm ANESSA nào không do SCV hoặc các nhà phân phối chính thức của SCV cung cấp tại thị trường Việt Nam.

SCV khẳng định luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tuyệt đối.

Khuyến nghị từ nhãn hàng ANESSA:

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi người tiêu dùng, quý khách vui lòng chỉ mua sản phẩm tại các cửa hàng và hệ thống phân phối chính thức (danh sách được công bố tại website https://anessa.vn/cua-hang và các kênh thông tin chính thức của ANESSA).

Tất cả sản phẩm ANESSA chính hãng do SCV phân phối đều:

Được nhập khẩu chính ngạch;

Có giấy phép lưu hành hợp lệ do Bộ Y tế cấp;

Đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định;

Có tem nhãn phụ tiếng Việt đúng chuẩn pháp luật;

Và đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho làn da người sử dụng.

Cam kết từ SCV - đơn vị phân phối chính thức của ANESSA tại Việt Nam:

Chúng tôi cam kết luôn đặt quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu. SCV không ngừng duy trì tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong toàn bộ quy trình nhập khẩu, bảo quản và phân phối các sản phẩm mang thương hiệu ANESSA tại thị trường Việt Nam.

Thông tin liên hệ chính thức:

Email: anessa.vietnam@scv.shiseido.vn

Hotline: 028 6683 3412

Website: www.anessa.vn

ANESSA trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng.

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng,

Nhãn hàng ANESSA - Công ty TNHH Mỹ Phẩm SHISEIDO Việt Nam

Thông tin về thương hiệu: ANESSA là nhãn hàng Chống nắng hàng đầu Châu Á* thuộc Tập đoàn Mỹ phẩm Shiseido Nhật Bản, với đa dạng các dòng sản phẩm chống nắng dành cho mọi nhu cầu. Hiện ANESSA đang có mặt tại các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki), và được phân phối rộng rãi tại các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm về thương hiệu & sản phẩm tại https://anessa.vn/ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mỹ Phẩm SHISEIDO Việt Nam Địa chỉ: Lầu 27 Vietcombank Tower, số 5, Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TP.HCM. * Euromonitor: Khảo sát doanh thu thị trường bán lẻ 2024 thuộc báo cáo Ngành hàng làm đẹp & chăm sóc cá nhân 2025. Định nghĩa về Châu Á từ Euromonitor. Theo tổng doanh thu của tất cả các sản phẩm thuộc nhãn hàng chống nắng ANESSA.



