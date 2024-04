Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt làm cô nghèo khó

Trong khi Angelina Jolie khẳng định Brad Pitt đang "làm cô cạn kiệt tài chính", tờ Daily Mail tiết lộ kể từ khi mối quan hệ của họ kết thúc, vận may của nữ diễn viên đã tăng vọt. Một cuộc điều tra của Daily Mail cho thấy mối quan hệ của Jolie với Pitt đã giúp cô làm giàu thêm gần 100 triệu USD.

Số tiền đó đến từ chi phí hỗ trợ nuôi con, quà tặng và hàng chục triệu USD mà cô kiếm được từ việc bán 50% cổ phần trong tài sản đang nằm trong tâm điểm tranh chấp là lâu đài Chateau Miraval.

Brad Pitt và Angelina Jolie chia tay năm 2016 DAILY MAIL

Tòa lâu đài ở Pháp của cặp đôi gồm cả nhà máy rượu tọa lạc trên khu đất rộng 48 hecta và vườn nho trị giá 60 triệu USD khi họ mua vào năm 2008. Giờ đây, nhờ nỗ lực và đầu tư của Brad Pitt vào công việc kinh doanh, nó hiện có giá trị đáng kinh ngạc: 164 triệu USD.

Trong khi Angelina Jolie (48 tuổi) đang than thở về sự nghèo khó (thể hiện trong hồ sơ tòa án mới nhất của mình), các nguồn tin thân cận với Brad Pitt chỉ ra rằng ngôi sao phim Tomb Raider có đủ tiền ký một thỏa thuận gần đây để tiếp quản ngôi nhà số 57 đường Great Jones - một không gian độc đáo ở Manhattan, New York từng thuộc sở hữu của Andy Warhol, trước đây được cho thuê với giá 60.000 USD/tháng.

Jolie đã ký hợp đồng thuê 8 năm đối với khu đất rộng 613 mét vuông để sử dụng làm cửa hàng quảng bá nhãn hiệu thời trang của mình là Atelier Jolie.

Chateau Miraval ở Pháp hiện có giá 164 triệu USD DAILY MAIL

Trong tài liệu tòa án mới do Daily Mail thu được, có đoạn ghi: "Thật vô cùng đau đớn cho Jolie khi phải tự bảo vệ mình trước vụ kiện của Pitt. Đây cũng là bằng chứng khác về những nỗ lực không ngừng nghỉ của Pitt nhằm kiểm soát và tiêu hao tài chính của cô ấy – đặc biệt là những cáo buộc sai trái của Pitt".

Một nguồn tin cho biết: "Angie nói Brad làm cô ấy 'chảy máu' tài chính nhưng có vẻ như cô đang muốn chồng cũ 'khô máu'. Thay vì hủy hoại vợ cũ, dường như Brad đã hết lòng ủng hộ Angie và giúp đỡ cô ấy về mặt tài chính, mặc dù vợ cũ rất hận".

Brad Pitt ban đầu đã tìm cách mua lại cổ phần của Jolie để giữ nhà máy rượu "thuộc về gia đình". Nhưng thỏa thuận nhanh chóng sụp đổ trong bối cảnh 2 bên tranh cãi gay gắt.

Pitt cáo buộc Jolie vi phạm thỏa thuận của họ khi bán 50% cổ phần của mình tại Chateau Miraval cho nhà tài phiệt người Nga Yuri Shefler vào năm 2021 mà không có sự đồng ý của anh.

Hai ngôi sao Hollywood bên các con ngày còn chung sống DAILY MAIL

Nhưng bạn bè của ngôi sao từng đoạt giải Oscar qua phim Once Upon A Time in Hollywood (Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood) đã đứng ra bảo vệ Brad Pitt như một người đàn ông luôn rộng lượng trong cách ứng xử với nữ diễn viên.

Tính đến năm 2018, Pitt đã chi hơn 1,3 triệu USD hỗ trợ nuôi con hằng năm, bao gồm cả việc trị liệu cho bọn trẻ, cũng như trả hàng trăm nghìn USD cho các hóa đơn lặt vặt.

Theo nhiều nguồn tin, Brad Pitt luôn nhất quán trong việc thanh toán các chi phí này suốt 7 năm qua. Trong thời gian đó, người ta tin rằng anh đã bỏ ra gần 10 triệu USD tiền hỗ trợ nuôi con.

Khi cặp đôi mua Chateau Miraval vào năm 2008, Pitt nắm 60% cổ phần doanh nghiệp sản xuất rượu và bất động sản trong khi Jolie nắm 40%.

Pitt đã đổ hàng triệu USD vào bất động sản, mở rộng hoạt động kinh doanh với nỗ lực giúp doanh số bán hàng tăng 300%. Chẳng bao lâu, bất động sản mà họ mua với giá ước tính khoảng 60 triệu USD ban đầu đã lên giá gần 164 triệu USD.

Nhà tài phiệt người Nga Yuri Shefler DAILY MAIL

Vào thời điểm đám cưới, Jolie "ngưng đầu tư" theo hồ sơ tòa án nộp trước đó - điều mà cô từng phủ nhận. Tuy nhiên, Pitt đã chuyển 10% cổ phần của mình cho vợ dưới dạng quà cưới vào tháng 12.2013. Đến thời điểm kết hôn vào tháng 8.2014, họ là đối tác bình đẳng 50/50 trong khối tài sản Chateau Miraval.

Ngoài món quà hào phóng này, Pitt còn tặng vợ một bức tranh quý hiếm của Winston Churchill - Tower of the Koutoubia Mosque (Tháp nhà thờ Hồi giáo Koutoubia). Jolie đã bán tác phẩm vào tháng 3.2021 với giá 11,5 triệu USD.

Brad Pitt còn cho cô vay 8 triệu USD để mua căn nhà hiện tại ở Los Angeles vào năm 2018. Jolie mua bất động sản ở Los Feliz, nơi từng là nhà của Cecil B. DeMille với giá 24,5 triệu USD và từ đó tuyên bố rằng 8 triệu USD từ chồng cũ là một khoản vay đi kèm lãi suất với kế hoạch trả nợ cụ thể. Cô nói với tạp chí Vogue rằng, cô chọn khu đất này vì muốn các con được gần gũi hơn với người cha sống cách đó chỉ 5 phút di chuyển.

Khi cuộc chiến bán nhà máy rượu đang diễn ra, Pitt đã giành được một số chiến thắng pháp lý trong những tháng gần đây, bao gồm cả phán quyết quan trọng trao lại cho anh quyền kiểm soát vườn nho của Chateau Miraval trong khi chờ các phiên điều trần tiếp theo.

Mới tháng trước, Brad Pitt đã giành được một chiến thắng khác khi Tòa thượng thẩm Los Angeles bác bỏ cáo buộc của Jolie rằng vụ kiện của anh là "phù phiếm, độc hại".