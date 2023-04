Angelina Jolie đóng phim hành động cùng Halle Berry

Angelina Jolie và Halle Berry lần đầu hợp tác trên màn ảnh AFP

Truyền thông Hollywood tiết lộ Angelina Jolie và Halle Berry đều được mời đóng vai chính trong phim hành động Maude v Maude. Mặc dù cả “bà Smith” lẫn “miêu nữ” đều hoạt động nghệ thuật từ thập niên 1980 nhưng mãi đến nay, hai minh tinh quyền lực của Hollywood mới có cơ hội hợp tác cùng nhau trong một dự án. Lần này, ngoài đóng vai chính, họ còn làm việc với tư cách là nhà sản xuất của bộ phim. Theo nguồn tin của Deadline, hai nữ diễn viên đã bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 1.2022 để sản xuất nhiều dự án có phụ nữ đóng chính hoặc điều hành đằng sau ống kính.



Hiện nội dung của Maude v Maude vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, một nhân viên trong đoàn mô tả đây là một bộ phim hành động ly kỳ, giống như cuộc chạm trán giữa hai siêu điệp viên James Bond và Jason Bourne. Phim dự kiến được quay tại nhiều địa điểm trên thế giới. Tác phẩm do nữ đạo diễn Roseanne Liang cầm trịch còn phần kịch bản được Scott Mosier chấp bút.

Ảnh chụp Angelina Jolie và Halle Berry nhiều năm về trước. Họ đều là những nữ diễn viên đình đám của dòng phim hành động WIREIMAGE

Halle Berry vốn là ngôi sao nổi tiếng với dòng phim hành động. Minh tinh 57 tuổi bắt đầu ghi dấu ấn với X-Men (2000), Die Another Day (2002) rồi gắn bó với thể loại ăn khách này trong hơn hai thập niên qua. Hồi 2019, ngôi sao từng giành giải Oscar nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn khi xuất hiện trong John Wick: Chapter 3 - Parabellum cùng Keanu Reeves. Gần đây, cô gây ấn tượng khi đảm nhận vai chính kiêm đạo diễn của phim Bruised (2020) và tham gia Moonfall (2022).

Angelina Jolie cũng được biết đến với nhiều “bom tấn” hành động của Hollywood. Cô nhận được sự chú ý với loạt phim Lara Croft: Tomb Raider (đầu thập niên 2000), Mr. and Mrs Smith (2005), Salt (2010)… Hồi 2021, minh tinh 7X đóng vai chính trong phim hành động Those Who Wish Me Dead và hóa thân thành Thena trong “bom tấn” siêu anh hùng Eternals của Marvel. Nữ diễn viên vừa hoàn thành vai trò đạo diễn trong phim Without Blood, cô cũng nhận lời đóng nữ ca sĩ Maria Callas trong dự án mới Maria do đạo diễn Pablo Larraín cầm trịch.