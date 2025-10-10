Angelina Jolie kể khó khăn hậu ly hôn, thẳng thừng đòi tiền Brad Pitt

Cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt dai dẳng suốt nhiều năm ẢNH: AFP

Theo PageSix hôm 9.10, Angelina Jolie đã đệ trình hồ sơ mới lên Tòa án cấp cao Los Angeles (Mỹ) vào hồi đầu tuần nhằm đáp lại yêu cầu của Brad Pitt về việc cô phải giao nộp những tin nhắn riêng tư về vụ tranh chấp liên quan đến lâu đài và nhà máy rượu ở Pháp của họ.

Trong tài liệu mà trang tin này có được, minh tinh 50 tuổi đề cập: "Những sự kiện dẫn đến nhu cầu ly thân của tôi với chồng cũ đã gây khó khăn về mặt cảm xúc đối với tôi và các con của chúng tôi". Cô nói thêm: "Khi nộp đơn ly hôn, tôi để lại cho anh ấy quyền kiểm soát (và toàn quyền cư trú) các ngôi nhà của gia đình chúng tôi ở Los Angeles (Mỹ) và Miraval (Pháp) mà không bồi thường, điều mà tôi hy vọng sẽ khiến anh ấy bình tĩnh hơn khi đối xử với tôi sau một thời gian khó khăn và đau thương".

Sao phim Maria còn tuyên bố thêm rằng cô và các con không bao giờ đặt chân đến Miraval vì mối liên hệ của nơi này với những sự việc đau buồn dẫn đến vụ ly hôn. "Sau khi ly thân, tôi lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm một ngôi nhà mới cho mình và các con, ban đầu là thuê nhà để tìm kiếm một giải pháp ổn định hơn", bà mẹ 5 con chia sẻ.

Cặp đôi đang đối đầu trong vụ tranh chấp pháp lý liên quan đến cổ phần của Jolie ở Château Miraval (Pháp) ẢNH: AP

Angelina Jolie đòi tiền Brad Pitt

Năm 2021, Angelina Jolie bán cổ phần của mình ở Miraval cho một tập đoàn rượu vang sau đó bị Brad Pitt kiện vì tự ý quyết định mà không có sự cho phép của tài tử này. Trong khi đó, nữ diễn viên 7X cho biết mình không cần sự cho phép của chồng cũ. Sao phim Maleficent giải thích trong tuyên bố gần đây rằng tiền tiết kiệm của cô đã "bị ràng buộc ở Miraval" và bản thân không yêu cầu Pitt trả tiền cấp dưỡng hoặc bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào khác sau đổ vỡ, vì vậy cô cần tiền từ bất động sản đắt đỏ này.

Minh tinh nói thêm: "Tôi cũng rất lo lắng về sức khỏe của các con, vì vậy, trong khoảng hai năm, tôi đã từ chối công việc để có thể tập trung vào việc chăm sóc các con và quá trình hồi phục của chúng". Nghệ sĩ này thừa nhận cô từng gặp khó khăn về tài chính đến mức thậm chí không đủ khả năng mua một căn nhà cho mình và các con ở Los Angeles (Mỹ) nên Brad Pitt được cho là đã đồng ý cho vợ cũ vay tiền "có tính lãi".

Angelina Jolie thừa nhận cô và các con trải qua giai đoạn khó khăn sau khi tách khỏi Brad Pitt ẢNH: AFP

Angelina Jolie có đề cập rằng vào đầu năm 2017, cô đã thảo luận với Pitt về việc bán cổ phần Miraval của mình cho chồng cũ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán "luôn khó khăn" đối với cô vì mối liên hệ tình cảm sâu sắc với nơi từng là mái nhà của gia đình họ và cách mà mối quan hệ của họ kết thúc.

"Miraval là một trong những khoản đầu tư lớn đầu tiên mà chúng tôi cùng nhau thực hiện và nó là trọng tâm trong cuộc sống gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã kết hôn ở đó, tôi đã trải qua một phần thời gian mang thai ở đó và tôi đã đưa hai đứa con sinh đôi của chúng tôi từ bệnh viện về nhà. Việc phải rời xa gia đình và những kỷ niệm một cách đột ngột như vậy là chuyện không hề dễ dàng và đặc biệt khó khăn cho các con khi cuộc sống của chúng bị xáo trộn như vậy", nữ diễn viên trình bày trong hồ sơ.

Ngoài ra, Angelina Jolie cũng tiết lộ cô đang yêu cầu Brad Pitt trả 33.000 USD để trang phải chi pháp lý mà cô phải bỏ ra để đáp lại yêu cầu của Pitt: yêu cầu Jolie giao nộp các tin nhắn liên quan đến vụ tranh chấp giữa hai bên.