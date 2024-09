Angelina Jolie kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm với FBI

Theo các tài liệu của tòa án mà Page Six có được, ngôi sao Angelina Jolie đệ đơn xin bác bỏ vụ kiện vào ngày 25.9.

Cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí pháp lý của mình.

FBI mở cuộc điều tra về cáo buộc xô xát giữa Brad Pitt (60 tuổi) và Angelina Jolie (49 tuổi) cùng các con trên chiếc máy bay phản lực riêng vào năm 2016 sau khi nhận được cuộc gọi nặc danh đến cơ quan này.

Cuộc điều tra kết thúc vào ngày 22.11.2016 mà không có cáo buộc nào được đưa ra đối với Brad Pitt. Jolie đã đệ đơn ly hôn nam diễn viên phim Once Upon a Time in Hollywood vài ngày sau đó.

Angelina Jolie và các con ẢNH: PAGE SIX

Angelina Jolie đệ đơn kiện dưới bút danh "Jane Doe" vào tháng 4.2022. Vào thời điểm đó, một nguồn tin cho biết vụ kiện là một động thái chiến lược của Jolie, nhằm moi bất kỳ thông tin gây tổn hại nào mà FBI có về chồng cũ để sử dụng chống lại anh trong cuộc chiến giành quyền nuôi 6 đứa con của họ (đến nay vẫn chưa được giải quyết).

Người trong cuộc chia sẻ: "Angelina có thể đang tìm kiếm thông tin để chống lại Brad, làm tổn thương anh ấy. Đây là một chuyến đi tuyệt vọng nhằm tìm kiếm thứ gì đó có thể không tồn tại trong hồ sơ của FBI và công khai nó".

Angelina Jolie đang hoàn tất thủ tục ly hôn Brad Pitt ẢNH: PAGE SIX