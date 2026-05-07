Angelina Jolie rao bán biệt thự gần 30 triệu USD, chuẩn bị rời Hollywood

Theo ghi nhận của nhiều hãng tin quốc tế như The wall street journal, People, Reuters và Daily beast, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Angelina Jolie đã đưa căn biệt thự của mình tại Los Angeles ra thị trường với mức giá 29,85 triệu USD.

Căn nhà nằm trong khu Los Feliz, thuộc khu dân cư kín Laughlin Park, là một trong những bất động sản mang tính biểu tượng của Hollywood, từng thuộc sở hữu của đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille.

Theo People, Jolie mua căn nhà này vào năm 2017 với giá khoảng 24,5 triệu USD, sau khi nộp đơn ly hôn tài tử Brad Pitt. Việc rao bán lần này giúp cô có thể thu về khoản lợi nhuận ước tính vài triệu USD, tùy theo mức giá chốt cuối cùng trên thị trường.

Angelina Jolie dường như sẵn sàng rời Los Angeles để bắt đầu cuộc sống mới Ảnh: GETTY IMAGES

Bất động sản của Angelina Jolie mang dấu ấn lịch sử Hollywool

Các nguồn tin như People và Reuters cho biết căn biệt thự có diện tích hơn 2 mẫu Anh (khoảng 8.000 m²), với hơn 1.000 m² diện tích sử dụng.

Công trình gồm một biệt thự chính 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm, cùng nhiều hạng mục phụ như nhà khách, khu hồ bơi, phòng gym, nhà trà và khu gara có trạm an ninh riêng. Ngoài ra, khuôn viên còn có tầm nhìn bao quát đồi Hollywood và đài quan sát Griffith.

Điểm đáng chú ý là bất động sản này từng thuộc về đạo diễn Cecil B. DeMille từ năm 1916 đến năm 1959. Ông là một trong những nhân vật tiên phong của điện ảnh Hollywood, nổi tiếng với các bộ phim sử thi kinh điển. Một số chi tiết lịch sử như việc DeMille từng sử dụng khu nhà phụ để xem phim riêng cũng được nhiều báo quốc tế nhắc lại.

Theo People, việc rao bán bất động sản được cho là gắn với kế hoạch lâu dài của Angelina Jolie trong việc rời Los Angeles sau khi các con của cô trưởng thành.

Căn biệt thự Angelina Jolie đang rao bán, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế Ảnh: ANDREW BRAMASCO

Theo Page Six, trong tương lai, Angelina Jolie có thể sẽ chia thời gian sinh sống giữa New York, châu Âu và Campuchia. Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn sống nhiều hơn ở nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia, nơi cô có con nuôi và cũng là quốc gia gắn bó lâu năm trong nhiều hoạt động thiện nguyện.

Jae Benjamin, diễn viên kiêm nhà sản xuất, người quen biết Jolie từ năm 2005, cũng chia sẻ về lựa chọn của minh tinh: "Cô ấy từng bị cuốn vào quá nhiều rắc rối, nên cách duy nhất để nghỉ ngơi là rời đi. Jolie cần khoảng lặng để giải tỏa và chỉ tập trung vào những điều chạm tới trái tim, tâm hồn và đam mê của mình. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, tài năng và giàu lòng nhân ái".

Song song đó, nhiều nguồn tin và bài viết phân tích từ giới bất động sản Mỹ nhấn mạnh giá trị lịch sử của bất động sản này, cùng vị trí đặc biệt tại khu vực đồi Hollywood. Một số chuyên gia đánh giá đây là một trong những căn nhà mang tính biểu tượng cao, không chỉ bởi vị trí mà còn vì mối liên hệ gắn liền với lịch sử điện ảnh Hollywood.

Theo các chuyên gia tại Mỹ, thị trường bất động sản cao cấp tại Los Angeles thời gian gần đây có nhiều biến động, khiến những giao dịch nhà ở phân khúc giá trị lớn ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư lẫn truyền thông.

Căn biệt thự của Angelina Jolie được đánh giá là một trong những tài sản “hiếm” khi hội tụ cả yếu tố lịch sử, kiến trúc và vị trí. Tuy nhiên, giá bán gần 30 triệu USD cũng khiến số lượng người mua tiềm năng bị thu hẹp đáng kể, chủ yếu là giới siêu giàu hoặc nhà đầu tư bất động sản hạng sang.