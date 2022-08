Angelina Jolie trở lại ghế đạo diễn, làm phim 'Without Blood' cùng hai con trai

Khi Angelina Jolie đọc cuốn tiểu thuyết Without Blood của Alessandro Baricco về sự tàn khốc của chiến tranh và việc chữa lành hậu quả của nó, cô quyết định đạo diễn bộ phim cùng tên.

“Tôi đọc cuốn tiểu thuyết Without Blood đúng lúc đang trải qua giai đoạn đầu của thời kỳ rất đen tối trong cuộc đời mình. Tôi đã đọc nó ngay sau khi ly hôn Brad Pitt năm 2016”, Angelina Jolie nhớ lại.

Jolie còn lưu ý rằng cuốn sách nói về sự phức tạp của thân phận con người. “Tôi không hiểu điều đó khi lần đầu tiên đọc nó. Tôi chỉ biết cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi”, ngôi sao phim Lara Croft: Tomb Raider cho biết.

Angelina Jolie nói chuyện với phóng viên Variety giữa lúc đang quay trên một phim trường nhộn nhịp, nơi cảnh quan trọng sau một vụ xả súng tại một trang trại biệt lập đang được dàn dựng. Trớ trêu thay đối với bộ phim có tựa đề Without Blood, sàn nhà của trang trại bằng gỗ đầy máu và đạn.

“Chúng tôi chắc chắn phải có cảnh quay người chết”, nhà thiết kế sản xuất từng đoạt giải Emmy Jon Hutman, người nhớ lại lần gặp Jolie vào năm 2010 trên phim trường Venice của phim The Tourist cho biết. Hutman đã làm bốn trong số năm bộ phim của nữ đạo diễn.

Nhà thiết kế trang phục Ursula Patzak xác nhận: “Phải có nhiều bộ trang phục giống nhau. Màu sắc trang phục trong phim không được làm diễn viên mất tập trung khi diễn xuất”.

“Bộ phim đầu tiên tôi đạo diễn là về cuộc chiến ở Balkans”, Jolie nói về In the Land of Blood and Honey. Cô làm phim này để “cố gắng hiểu” cách những người từng yêu thương nhau có thể quay lưng lại với nhau.





Tuy nhiên Without Blood lại được kể trong một chuỗi hồi tưởng, là một tác phẩm phức tạp hơn về bạo lực, chiến tranh và sự lựa chọn. “Bộ phim này đặt ra những câu hỏi khác nhau; không có tốt và xấu rõ ràng. Baricco mang đến cho hầu hết mọi nhân vật một ký ức, một lịch sử, nhiều kết cấu đa tầng. Vì vậy, hầu như không thể nhìn thấy sự kết thúc và bắt đầu”, nữ đạo diễn nhìn nhận.

Cuốn tiểu thuyết của Baricco lấy bối cảnh ở một nơi không xác định, diễn ra trong một thời gian cũng không xác định, kéo dài suốt 50 năm từ thập niên 1920 đến 1970.

Câu chuyện xoay quanh Nina do Salma Hayek thủ vai, khi còn là một cô gái trẻ đã chứng kiến ​​cuộc tàn sát đẫm máu do kẻ thù của cha mình gây ra khiến cha và anh trai cô qua đời. Cô chạy thoát sau khi trốn dưới nền nhà trang trại của gia đình. Mặc dù một trong những kẻ giết người - người đàn ông tên là Tito (Demián Bichir đóng) phát hiện ra cô, anh ta quyết định giữ im lặng. Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau.

Sau khi đọc cuốn sách, Jolie đã gặp Baricco và viết kịch bản. Nhưng phải đến sáu năm sau, sau cuộc gặp gỡ với giám đốc sản xuất hàng đầu, cô mới có được sức hút để đưa dự án đầy đam mê này lên màn bạc. “Họ yêu thích nội dung phim. Tôi không thể tin được vì ngày nay họ không làm nhiều phim thể loại này”, Angelina Jolie nhìn nhận.

Angelina Jolie tiết lộ hai con trai của cô là Maddox (21 tuổi) và Pax Thiên (18 tuổi) đều có vai trò trong phim trường ở Ý nơi cô đang quay Without Blood. Jolie nói về hai con trai: “Chúng tôi làm việc rất tốt. Hai con trai làm việc trong bộ phận trợ lý đạo diễn, bộ phận này đóng vai trò liên lạc giữa đạo diễn và các bộ phận khác của đoàn phim.

Pax Thiên trước đây từng hợp tác với mẹ trong bộ phim First They Killed My Father năm 2017 giữ nhiệm vụ chụp ảnh, ghi hình đoàn phim lần đó, cũng tập trung vào cảnh hậu trường cho Without Blood. “Pax làm việc chăm chỉ”, Jolie nhận xét.

Hiện tại, Without Blood đang được làm hậu kỳ ở Los Angeles, dự kiến phát hành vào nửa cuối năm 2023. “Thực tế về những cuộc chiến không hồi kết này đã giúp tôi nhìn nhận bạo lực, chấn thương và trả thù theo những cách rất khác nhau và không hề có câu trả lời dễ dàng nào”, Angelina Jolie nói.