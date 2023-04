Angelina Jolie cùng con trai Maddox dự Quốc yến với Tổng thống Biden và Tổng thống Hàn Quốc

Nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động nhân đạo Angelina Jolie (47 tuổi) đã có mặt cùng với Maddox (21 tuổi) dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng hôm 26.4, nơi Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Bữa tối "Kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ-Hàn", theo thông cáo chính thức từ Nhà Trắng.

Angelina Jolie và con trai Maddox PEOPLE

Một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie nói với People: "Mối quan hệ châu Á-Mỹ rất quan trọng đối với gia đình Angelina. Cô ấy và các con có mối quan hệ thân thiết với khu vực này, bao gồm cả Hàn Quốc, trong nhiều năm. Maddox học tại Đại học Yonsei ở Seoul. Angelina đã từng đến thăm Hàn Quốc nhiều lần, vận động nhân đạo và hỗ trợ người tị nạn trong hơn hai thập kỷ qua với tư cách là một nghệ sĩ. Angelina và Maddox rất vinh dự được tham dự tiệc Quốc yến này".

Nguồn tin cho biết Angelina Jolie mặc áo khoác và váy Chanel cổ điển. Những cái tên nổi tiếng khác tham dự bữa tiệc tối bao gồm nữ doanh nhân, nhà thiết kế nội thất Joanna Gaines, vận động viên trượt tuyết Olympic Chloe Kim...

Lần gần đây nhất Angelina Jolie đến thăm Seoul là vào năm 2019, khi Maddox bắt đầu học tại Đại học Yonsei. Cuốn sách Know Your Rights and Claim Them mà cô là đồng tác giả về quyền của thanh niên với Tổ chức Ân xá Quốc tế đã được xuất bản ở Hàn Quốc vào năm ngoái.

Một thông cáo báo chí của Nhà Trắng vào tháng trước cho biết chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc và phu nhân "Kỷ niệm 70 năm liên minh Mỹ-Hàn" nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho hai nước, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn thế giới".

"Tổng thống Biden và Tổng thống Yoon sẽ nêu bật tầm quan trọng, sức mạnh lâu dài của liên minh Mỹ-Hàn vững chắc cũng như cam kết vững chắc của Mỹ đối với Hàn Quốc", thông cáo báo chí tiếp tục ghi.

Angelina Jolie cùng con trai tại Nhà Trắng PEOPLE

Mặc dù tiếp tục tham gia nhiều vào các nỗ lực nhân đạo, Angelina Jolie đã rút vai trò Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) vào cuối năm ngoái.

Vào thời điểm đó, người chiến thắng giải Oscar cho biết cô "rất biết ơn về đặc ân và cơ hội mà tôi đã có khi được làm việc với rất nhiều quan chức xuất sắc và tận tâm của UNHCR cũng như các đồng nghiệp khác đang làm công việc như tôi trên toàn cầu, được phục vụ với tư cách là Đặc phái viên".

Jolie nói thêm: "Tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình trong những năm tới để hỗ trợ người tị nạn và những người di tản khác. Sau 20 năm làm việc trong hệ thống Liên Hợp Quốc, tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải làm việc khác đi, tham gia trực tiếp với người tị nạn và các tổ chức địa phương, đồng thời hỗ trợ vận động cho các giải pháp của họ".

Một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên nói với People rằng Angelina Jolie "quyết định rời UNHCR để cô ấy có thể dành nhiều nỗ lực hơn cho việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi các vụ xung đột, giúp trao quyền cho họ và nâng cao tiếng nói cũng như khả năng lãnh đạo của họ".