Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Anh bắt 2 nghi phạm vụ đâm người đẫm máu trên tàu, 9 người bị thương
Video Thế giới

Anh bắt 2 nghi phạm vụ đâm người đẫm máu trên tàu, 9 người bị thương

La Vi
La Vi
02/11/2025 15:37 GMT+7

Chín người đã được điều trị do những vết thương nguy hiểm đến tính mạng sau một loạt vụ đâm người trên tàu gần Cambridge, phía đông nước Anh, vào ngày 1.11. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ trong sự việc mà Thủ tướng Keir Starmer gọi là "vụ việc kinh hoàng".

Cảnh sát Giao thông Vương quốc Anh cho biết cảnh sát chống khủng bố đang hỗ trợ cuộc điều tra trong khi họ nỗ lực xác định toàn bộ tình tiết và động cơ của vụ việc.

Chỉ huy trưởng Cảnh sát Giao thông Anh Chris Casey cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc điều tra khẩn cấp để xác định những gì đã xảy ra, và có thể mất một thời gian trước khi chúng tôi có thể xác nhận thêm bất cứ điều gì. Ở giai đoạn đầu này, việc suy đoán về nguyên nhân của vụ việc là không thích hợp".

Cảnh sát Cambridgeshire cho biết họ được gọi đến lúc 19 giờ 39 phút (giờ địa phương) sau khi nhận được báo cáo rằng nhiều người đã bị đâm trên chuyến tàu lúc 18 giờ 25 phút từ Doncaster ở miền bắc nước Anh đến London King's Cross.

Đâm người trên tàu ở Anh: 9 người bị thương, cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc tại ga tàu Huntingdon

ẢNH: REUTERS

Đoàn tàu đã dừng tại Huntingdon, và các video trên mạng xã hội cho thấy các cảnh sát vũ trang đã lên tàu.

Cảnh sát thông báo: "Các sĩ quan cảnh sát vũ trang đã có mặt và đoàn tàu bị dừng tại Huntingdon, nơi hai người đàn ông đã bị bắt giữ".

Một nhân chứng kể với Sky News rằng một trong số nghi phạm đang vung một con dao lớn đã bị cảnh sát dùng súng điện hạ gục.

Dịch vụ Xe cứu thương Đông England cho biết họ đã huy động một lực lượng ứng phó quy mô lớn đến Ga xe lửa Huntingdon, bao gồm nhiều xe cứu thương và các đội chăm sóc tích cực, trong đó có ba máy bay cứu thương.

Thủ tướng Starmer đã đăng trên X rằng sự việc này "rất đáng lo ngại".

Ông viết: "Tôi nghĩ về tất cả những người bị ảnh hưởng, và tôi gửi lời cảm ơn đến các dịch vụ khẩn cấp vì sự phản ứng của họ".

Tin liên quan

Xả súng bừa bãi trên đường phố Sydney, 20 người bị thương

Xả súng bừa bãi trên đường phố Sydney, 20 người bị thương

Theo AFP ngày 6.10, cảnh sát Úc đã bắt giữ một nghi phạm nổ súng vô tội vạ trên đường phố đông đúc của thành phố Sydney, khiến 20 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

đâm người bị thương Nghi phạm anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận