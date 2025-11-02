Anh bắt 2 nghi phạm vụ đâm người đẫm máu trên tàu, 9 người bị thương

Cảnh sát Giao thông Vương quốc Anh cho biết cảnh sát chống khủng bố đang hỗ trợ cuộc điều tra trong khi họ nỗ lực xác định toàn bộ tình tiết và động cơ của vụ việc.

Chỉ huy trưởng Cảnh sát Giao thông Anh Chris Casey cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc điều tra khẩn cấp để xác định những gì đã xảy ra, và có thể mất một thời gian trước khi chúng tôi có thể xác nhận thêm bất cứ điều gì. Ở giai đoạn đầu này, việc suy đoán về nguyên nhân của vụ việc là không thích hợp".

Cảnh sát Cambridgeshire cho biết họ được gọi đến lúc 19 giờ 39 phút (giờ địa phương) sau khi nhận được báo cáo rằng nhiều người đã bị đâm trên chuyến tàu lúc 18 giờ 25 phút từ Doncaster ở miền bắc nước Anh đến London King's Cross.

Lực lượng chức năng làm việc tại ga tàu Huntingdon ẢNH: REUTERS

Đoàn tàu đã dừng tại Huntingdon, và các video trên mạng xã hội cho thấy các cảnh sát vũ trang đã lên tàu.

Cảnh sát thông báo: "Các sĩ quan cảnh sát vũ trang đã có mặt và đoàn tàu bị dừng tại Huntingdon, nơi hai người đàn ông đã bị bắt giữ".

Một nhân chứng kể với Sky News rằng một trong số nghi phạm đang vung một con dao lớn đã bị cảnh sát dùng súng điện hạ gục.

Dịch vụ Xe cứu thương Đông England cho biết họ đã huy động một lực lượng ứng phó quy mô lớn đến Ga xe lửa Huntingdon, bao gồm nhiều xe cứu thương và các đội chăm sóc tích cực, trong đó có ba máy bay cứu thương.

Thủ tướng Starmer đã đăng trên X rằng sự việc này "rất đáng lo ngại".

Ông viết: "Tôi nghĩ về tất cả những người bị ảnh hưởng, và tôi gửi lời cảm ơn đến các dịch vụ khẩn cấp vì sự phản ứng của họ".