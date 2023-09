Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự lễ khai giảng tại Nghệ An

Đến dự lễ khai giảng còn có bà Nguyễn Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng gần 800 học sinh và giáo viên của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao học bổng cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An K.HOAN

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 1984. Đây là ngôi trường đặc thù, với hơn 95% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm học này, trường đón 270 học sinh lớp 10 vừa trúng tuyển vào trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, cho biết dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã vươn lên vị trí tốp đầu các trường THPT của tỉnh Nghệ An. Kết thúc năm học vừa qua, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, trong đó số học sinh đậu vào các trường đại học đạt trên 90%, có 3 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương, khen thưởng.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An năm học này có gần 720 học sinh K.HOAN

Học sinh của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An trong ngày khai giảng K.HOAN

Tại lễ khai giảng, anh Bùi Quang Huy trao tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, tặng 50 suất học bổng, trị giá 100 triệu đồng của T.Ư Đoàn cho 50 học sinh nghèo của trường đã vượt khó, học giỏi.

Anh Bùi Quang Huy trao tặng mô hình điện năng lượng mặt trời và 10 bộ máy tính cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An

Cũng tại lễ khai giảng, T.Ư Đoàn cũng trao tặng 1 mô hình điện năng lượng mặt trời và 10 bộ máy tính, với tổng trị giá 200 triệu đồng cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.