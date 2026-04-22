Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh cấm thuốc lá vĩnh viễn với người sinh từ 1.1.2009

Phạm Anh Thư
22/04/2026 10:54 GMT+7

Khi đạo luật thuốc lá và thuốc lá điện tử chính thức có hiệu lực vào tháng 1.2027, Anh sẽ cấm thuốc lá trọn đời đối với những người sinh từ ngày 1.1.2009.

Quốc hội lưỡng viện của Anh ngày 21.4 nhất trí thông qua dự luật thuốc lá và thuốc lá điện tử ngày 21.4, theo đó cấm thuốc lá vĩnh viễn với những người sinh từ ngày 1.1.2009 trở về sau. Lệnh cấm này cũng sẽ được áp dụng cho cả Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales.

Theo văn bản chính thức, quy định đưa ra hàng loạt cơ chế xử lý, bao gồm mức phạt cố định 200 bảng Anh đối với các hành vi vi phạm, cùng hệ thống xử lý hành chính đảm bảo thực thi hiệu quả.

Không chỉ thuốc lá truyền thống, đạo luật cũng mở rộng phạm vi sang các sản phẩm khác chứa chất nicotine và thuốc lá điện tử (vape). Các quy định bao gồm cấm bán sản phẩm vape cho người dưới 18 tuổi, hạn chế quảng bá, kiểm soát việc trưng bày sản phẩm tại điểm bán và cấm các hình thức phát miễn phí hoặc giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trẻ.

Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm giảm tác hại của thuốc lá, được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, bệnh tật và tàn tật có thể phòng tránh tại Anh.

Anh cấm thuốc lá vĩnh viễn với người sau từ năm 2009 - Ảnh 1.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Anh

Ảnh minh họa: AFP

The Guardian đưa tin, thuốc lá gây ra khoảng 400.000 ca nhập viện và 64.000 ca tử vong mỗi năm, gây sức ép lớn lên hệ thống y tế Anh. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) phải chi khoảng 3 tỉ bảng mỗi năm để điều trị các bệnh liên quan thuốc lá như ung thư và bệnh tim. Đồng thời, kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng, với tổng thiệt hại cho xã hội do mất năng suất lao động đã phải chi trả khoảng 21,3 - 27,6 tỉ bảng mỗi năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không có mức độ tiếp xúc thuốc lá nào là an toàn, và người hút có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần so với người không hút.

Cấm thuốc lá là bước ngoặt lịch sử

"Đây là một khoảnh khắc lịch sử đối với sức khỏe quốc gia khi dự luật về thuốc lá và thuốc lá điện tử kết thúc hành trình tại quốc hội. Trẻ em ở Anh sẽ là một phần của thế hệ không khói thuốc đầu tiên, được bảo vệ khỏi sự nghiện ngập và tác hại suốt đời. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cải cách này sẽ cứu sống nhiều người, giảm áp lực lên hệ thống y tế quốc gia và xây dựng một nước Anh khỏe mạnh hơn", Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho biết. 

Luật này cũng sẽ trao cho các bộ trưởng quyền tăng cường lệnh cấm hút thuốc hiện hành ở nơi công cộng. Lệnh cấm giờ đây sẽ được mở rộng đến sân chơi trẻ em, bên ngoài trường học và bệnh viện. 

"Đây là một bước ngoặt quyết định đối với sức khỏe cộng đồng. Việc chấm dứt hút thuốc và những tác hại tàn khốc mà nó gây ra không còn là điều không chắc chắn nữa mà là điều tất yếu... Chấm dứt tác hại của thuốc lá là một món quà lâu dài cho các thế hệ tương lai và các gia đình ở khắp mọi nơi giờ đây có thể yên tâm rằng con cái họ có thể lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi tác hại của thuốc lá", Giám đốc điều hành tổ chức Hành động vì Sức khỏe và Chống hút thuốc (Action on Smoking and Health) Hazel Cheeseman nhấn mạnh. 

Bà Sarah Sleet, Giám đốc điều hành của Asthma and Lung UK (tổ chức từ thiện về sức khỏe hô hấp ở Anh, bày tỏ: "Đạo luật mang tính bước ngoặt này sẽ thay đổi sức khỏe của cả quốc gia. Một tương lai không khói thuốc có nghĩa là ngành công nghiệp thuốc lá sẽ không còn có thể tàn phá phổi của thế hệ tiếp theo nữa".

Dù vậy, chính sách này vẫn gây ra nhiều tranh luận từ phía các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá điện tử. 

Tin liên quan

Quốc gia đầu tiên cấm thuốc lá theo năm sinh

Maldives ngày 1.11 chính thức thực thi lệnh cấm thuốc lá đối với những người sinh từ năm 2007, trở thành nước duy nhất hiện nay cấm hút thuốc theo thế hệ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận