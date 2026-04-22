Anh cấm thuốc lá vĩnh viễn với người sinh từ 1.1.2009

Quốc hội lưỡng viện của Anh ngày 21.4 nhất trí thông qua dự luật thuốc lá và thuốc lá điện tử ngày 21.4, theo đó cấm thuốc lá vĩnh viễn với những người sinh từ ngày 1.1.2009 trở về sau. Lệnh cấm này cũng sẽ được áp dụng cho cả Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales.



Theo văn bản chính thức, quy định đưa ra hàng loạt cơ chế xử lý, bao gồm mức phạt cố định 200 bảng Anh đối với các hành vi vi phạm, cùng hệ thống xử lý hành chính đảm bảo thực thi hiệu quả.

Không chỉ thuốc lá truyền thống, đạo luật cũng mở rộng phạm vi sang các sản phẩm khác chứa chất nicotine và thuốc lá điện tử (vape). Các quy định bao gồm cấm bán sản phẩm vape cho người dưới 18 tuổi, hạn chế quảng bá, kiểm soát việc trưng bày sản phẩm tại điểm bán và cấm các hình thức phát miễn phí hoặc giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trẻ.

Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm giảm tác hại của thuốc lá, được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, bệnh tật và tàn tật có thể phòng tránh tại Anh.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Anh Ảnh minh họa: AFP

The Guardian đưa tin, thuốc lá gây ra khoảng 400.000 ca nhập viện và 64.000 ca tử vong mỗi năm, gây sức ép lớn lên hệ thống y tế Anh. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) phải chi khoảng 3 tỉ bảng mỗi năm để điều trị các bệnh liên quan thuốc lá như ung thư và bệnh tim. Đồng thời, kinh tế bị tổn hại nghiêm trọng, với tổng thiệt hại cho xã hội do mất năng suất lao động đã phải chi trả khoảng 21,3 - 27,6 tỉ bảng mỗi năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không có mức độ tiếp xúc thuốc lá nào là an toàn, và người hút có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 22 lần so với người không hút.

Cấm thuốc lá là bước ngoặt lịch sử

"Đây là một khoảnh khắc lịch sử đối với sức khỏe quốc gia khi dự luật về thuốc lá và thuốc lá điện tử kết thúc hành trình tại quốc hội. Trẻ em ở Anh sẽ là một phần của thế hệ không khói thuốc đầu tiên, được bảo vệ khỏi sự nghiện ngập và tác hại suốt đời. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cải cách này sẽ cứu sống nhiều người, giảm áp lực lên hệ thống y tế quốc gia và xây dựng một nước Anh khỏe mạnh hơn", Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho biết.

Luật này cũng sẽ trao cho các bộ trưởng quyền tăng cường lệnh cấm hút thuốc hiện hành ở nơi công cộng. Lệnh cấm giờ đây sẽ được mở rộng đến sân chơi trẻ em, bên ngoài trường học và bệnh viện.

"Đây là một bước ngoặt quyết định đối với sức khỏe cộng đồng. Việc chấm dứt hút thuốc và những tác hại tàn khốc mà nó gây ra không còn là điều không chắc chắn nữa mà là điều tất yếu... Chấm dứt tác hại của thuốc lá là một món quà lâu dài cho các thế hệ tương lai và các gia đình ở khắp mọi nơi giờ đây có thể yên tâm rằng con cái họ có thể lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi tác hại của thuốc lá", Giám đốc điều hành tổ chức Hành động vì Sức khỏe và Chống hút thuốc (Action on Smoking and Health) Hazel Cheeseman nhấn mạnh.

Bà Sarah Sleet, Giám đốc điều hành của Asthma and Lung UK (tổ chức từ thiện về sức khỏe hô hấp ở Anh, bày tỏ: "Đạo luật mang tính bước ngoặt này sẽ thay đổi sức khỏe của cả quốc gia. Một tương lai không khói thuốc có nghĩa là ngành công nghiệp thuốc lá sẽ không còn có thể tàn phá phổi của thế hệ tiếp theo nữa".

Dù vậy, chính sách này vẫn gây ra nhiều tranh luận từ phía các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá điện tử.