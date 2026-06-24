‘Ảnh hậu’ Châu Đông Vũ bị tẩy chay vì thiếu chuyên nghiệp

Tại liên hoan sân khấu Aranya 2026 vừa qua, vở kịch mở màn Văn Thành vốn được xem là cơ hội để Châu Đông Vũ mở rộng ranh giới diễn xuất của mình. Cùng đứng chung sân khấu với nam diễn viên thực lực Đoạn Dịch Hoành, kịch bản cải biên từ tiểu thuyết của Dư Hoa, lại là tác phẩm kịch nói đầu tay của một "Tam kim Ảnh hậu", sự kết hợp này trước khi mở màn đã đẩy kỳ vọng của khán giả lên mức tối đa.

Theo Sohu, ngay khi đêm diễn đầu tiên kết thúc, mạng xã hội nổ ra tranh cãi dữ dội. Khán giả bỏ ra một số tiền lớn để mua vé, nhưng họ nhận lại là việc nữ chính hoàn toàn phụ thuộc vào máy chạy chữ, thoại liên tục vấp, thậm chí trực tiếp cầm kịch bản trên tay để đọc. Hơn nữa sau khi gặp sự cố biểu diễn, Châu Đông Vũ đã bật cười ngay trên sân khấu và thản nhiên nói: "Đoạn này tôi đọc sai rồi”. Sau sự việc, đạo diễn lên tiếng giải thích rằng: "Ngay từ đầu vốn không yêu cầu phải học thuộc lời thoại".

Theo QQ, vé cho bốn buổi diễn liên tiếp có sự tham gia của Châu Đông Vũ đã bán hết, với giá cao nhất lên đến 880 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Tuy nhiên, sau buổi diễn đầu tiên, nhiều khán giả đã công khai yêu cầu hoàn tiền, cho rằng họ không thể chấp nhận phong cách biểu diễn thử nghiệm này.

Từ năm 2023, Châu Đông Vũ liên tiếp thất bại trong các dự án phim. Năm 2024 cô chỉ ra mắt một tác phẩm nhưng không gây tiếng vang. Từ năm 2025, Châu Đông Vũ không còn được mời tham gia dự án nào khác ẢNH: CẮT TỪ PHIM LỬA TRÊN BÌNH NGUYÊN

Chuỗi 5 bộ phim liên tiếp thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé

Đây không phải là lần đầu tiên Châu Đông Vũ bị cáo buộc thiếu chuyên nghiệp. Tại lễ trao giải Kim Kê năm 2023, nữ diễn viên đã bị chỉ trích vì hành vi của mình khi trao giải. Một số khán giả cảm thấy cô thiếu tôn trọng đối với diễn viên kỳ cựu và dựa quá nhiều vào kịch bản đã chuẩn bị sẵn để đọc những lời giới thiệu đơn giản. Các nhà phê bình cũng chỉ ra rằng Châu Đông Vũ thường xuyên dựa vào kịch bản hoặc máy nhắc chữ trong các lần xuất hiện trước công chúng. Họ cho rằng cô thường tỏ ra lo lắng, khó phản ứng tự nhiên và thiếu lưu loát trong lời nói.

Nhìn lại các tác phẩm điện ảnh chiếu rạp của cô những năm gần đây: từ The breaking ice, Parrot's crying, Hot search, Triều vân mộ vũ, Lửa trên bình nguyên. Năm bộ phim do cô gánh chính liên tiếp ra rạp và kết quả là toàn bộ đều "ngã ngựa". Bộ phim có doanh thu cao nhất cũng chỉ được hơn 60 triệu nhân dân tệ, phim thấp nhất thậm chí không nổi 20 triệu nhân dân tệ. Tổng doanh thu của cả 5 bộ phim cộng lại chưa đầy 200 triệu nhân dân tệ. Nếu tính đến tổng số vốn đầu tư của những dự án này, điều đó đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất hợp tác cùng cô đều chịu lỗ nặng. Mặc dù cô vẫn là nữ diễn viên trẻ nhất đạt được cột mốc danh giá khi giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng (Hồng Kông), khả năng diễn xuất của cô vẫn tiếp tục bị nhiều khán giả đặt câu hỏi.

Theo Sina, gạt bỏ các yếu tố bên ngoài, vấn đề cốt lõi nhất của Châu Đông Vũ vẫn nằm ở chính bản thân cô. Bắt đầu sự nghiệp với vai Tĩnh Thu trong phim Chuyện tình cây táo gai, sau đó là An Sinh trong Thất Nguyệt Và An Sinh. Những kiểu nhân vật in sâu vào lòng người hâm mộ nhất luôn là kiểu thiếu nữ nổi loạn, nhạy cảm và mang đầy vết thương lòng của thời kỳ trưởng thành. Kiểu diễn này giúp cô nổi tiếng từ khi còn trẻ, nhưng cũng chính nó đã đóng khung cô lại. Ở tuổi 34, nữ diễn viên vẫn đang loay hoay tìm kiếm một vai diễn để đánh dấu sự trở lại của bản thân.