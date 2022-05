Ảnh hiếm Jang Dong Gun bên vợ sau 2 năm vướng scandal ‘săn gái’

Hôm 11.5, một nữ CEO có tiếng tại Hàn Quốc bất ngờ chia sẻ hình ảnh dùng bữa tối cùng các tên tuổi đình đám xứ kim chi gồm Jang Dong Gun, Go So Young và Kwon Sang Woo. Bộ 3 nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đều chọn trang phục tông trắng đen đơn giản. Go So Young trang nhã với đầm đen tinh tế, còn Jang Dong Gun và Kwon Sang Woo năng động cùng áo thun hay hoodie trẻ trung.

Tờ Sports Chosun (Hàn Quốc) nhận xét Jang Dong Gun, Go So Young và Kwon Sang Woo đều nở nụ cười tươi trong ảnh. Trạng thái vui vẻ của họ cho thấy bữa tụ họp đã diễn ra trong không khí thoải mái và tự nhiên.

Bài đăng của nữ CEO này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận và các phương tiện truyền thông. Bởi đây là hình ảnh hiếm hoi chụp cận cảnh và rõ nét Jang Dong Gun và bà xã Go So Young trong vòng 2 năm trở lại đây, sau khi nam diễn viên cùng đàn em Joo Jin Mo vướng lùm xùm lộ tin nhắn “săn gái”, bình phẩm khiếm nhã về ngoại hình các cô gái, rủ nhau “vụng trộm”…

Vào đầu tháng 1.2020, scandal Jang Dong Gun và Joo Jin Mo lộ tin nhắn nhạy cảm gây xôn xao dư luận. Riêng hình tượng tốt đẹp của Jang Dong Gun “tan thành mây khói”. Thời điểm đó, nam thần 50 tuổi không hề có một lời giải thích nào còn bà xã Go So Young của anh thì âm thầm tắt chế độ bình luận trên trang cá nhân. Từ đó đến nay, minh tinh họ Go cũng hạn chế cập nhật hình ảnh liên quan đến chồng con trên mạng xã hội.





Cuối tháng 3.2022, Jang Dong Gun và Go So Young xuất hiện tại hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin. Sao phim Anh em nhà bác sĩ đảm nhận vai trò chủ hôn, nhưng không có bất kỳ hình ảnh hay video rõ nét nào về cặp sao Hàn 7X tại sự kiện này.

Jang Dong Gun cũng không còn đóng phim sôi nổi hậu sóng gió đời tư. Phim gần đây nhất có anh tham gia là Arthdal ​​Chronicles (Niên sử ký Arthdal hay Biên niên sử Arthdal). Tác phẩm dự kiến sẽ quay phần tiếp theo trong năm nay với đội hình diễn viên có nhiều sự thay đổi. Lee Joon Gi và Shin Se Kyung có thể thế vai của Song Joong Ki và Kim Ji Won. Còn vai Tagon của Jang Dong Gun chưa rõ số phận.