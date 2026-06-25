Anh hùng La Văn Cầu từ trần

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, H.Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng); được kết nạp Đảng năm 1950, đến nay đã 76 năm tuổi Đảng.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu ẢNH: TRẦN VƯƠNG

Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ nhỏ đã sớm được giác ngộ cách mạng. Năm 1948, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và nhanh chóng trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí “còn sống còn chiến đấu”, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong những chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau chiến tranh, mặc dù mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên, công tác cán bộ; được phong quân hàm đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, là nguyên Ủy viên T.Ư MTTQ Việt Nam, luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.

Tại chương trình giao lưu với thanh niên tiêu biểu của Hà Nội lên đường nhập ngũ, hồi tháng 2.2024, đại tá La Văn Cầu khẳng định: "Tôi tự hào là 1 chiến sĩ nằm trong đội ngũ chiến đấu thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Nhờ có Đảng, Bác Hồ giáo dục tư tưởng yêu nước một cách cao vời vợi, nên không có kẻ thù nào ngăn cản được bước chiến đấu, chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đều chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù, giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc".