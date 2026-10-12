Anh hùng lao động Lê Nữ Thùy Dương được vinh danh 'Doanh nhân VN tiêu biểu xuất sắc'

Giải thưởng ghi nhận đóng góp của bà trong điều hành doanh nghiệp, bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và việc đề cao chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam. Bà trải qua nhiều vòng đánh giá khách quan của Hội đồng bình chọn, với sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, báo chí và tổ chức liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải); Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (bên trái) trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" cho bà Lê Nữ Thùy Dương

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (ở giữa, bên phải) và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng (ở giữa, bên trái) chụp hình lưu niệm cùng Top 20 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc nhất

Dấu ấn trong định hướng phát triển đa ngành

Bắt đầu điều hành KN Holdings khi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, xây dựng hạ tầng và bất động sản, bà Lê Nữ Thùy Dương cùng gia đình tái cấu trúc hoạt động, chú trọng chiến lược dài hạn, hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả quản trị.

Dưới sự điều hành của bà, KN Holdings duy trì tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng sang dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics, tập trung vào năm lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương – Phó chủ tịch, Tổng giám đốc KN Holdings

Trong lĩnh vực bất động sản, bà thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế như CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản), phát triển các dự án nhà ở cao cấp tại TP.HCM như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define. CaraWorld Cam Ranh là dự án chiến lược được quy hoạch theo mô hình đô thị biển đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí, hướng đến trở thành đại đô thị biển tại Nam Trung bộ, góp phần phát triển bất động sản, du lịch và dịch vụ tại Khánh Hòa.

Từ năm 2018, KN Holdings đầu tư các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ba nhà máy KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh do bà trực tiếp chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, với tổng công suất gần 200 MW, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng. Mỗi năm, các nhà máy cung cấp hàng trăm triệu kWh điện cho lưới điện quốc gia và tạo nguồn thu ổn định cho địa phương. Bà cho biết tập đoàn dự kiến mở rộng đầu tư điện mặt trời, với tổng công suất khoảng 2.600 MW, nhằm cung cấp điện sạch cho các nhà máy cần chứng chỉ xanh và các khu công nghiệp do tập đoàn đầu tư.

Nhà máy điện KN Vạn Ninh (Khánh Hòa)

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, bà định hướng phát triển hạ tầng xanh, thông minh, thu hút ngành có giá trị gia tăng cao. Tại Đồng Nai, Nam Long Thành và Đông Long Thành có quy mô 2.000 ha ở giai đoạn 1, được Nippon Koei và Nikken Sekkei tư vấn quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dự án gắn với logistics, kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và giao thông liên vùng. Bà chú trọng đào tạo nhân lực địa phương, phát triển tiện ích giáo dục, y tế và dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động.

Bà Lê Nữ Thùy Dương (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án KNIC Nam Long Thành (Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp) vào tháng 12.2025

Tinh thần phụng sự cộng đồng

Năm 2025, bà Lê Nữ Thùy Dương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Bà dành tâm huyết, nguồn lực cho các chương trình cộng đồng trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người yếu thế và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương trao 55 tỉ đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đồng Nai

Trong đại dịch Covid-19, bà đóng góp 100 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo, đồng thời ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu" dành cho trẻ em mồ côi cha mẹ trong đại dịch. Bà cũng hưởng ứng chương trình "Nhà vệ sinh cho em", góp phần xây dựng gần 150 công trình tại 21 tỉnh, thành phố. Công nghệ xử lý nước thải tiên tiến giúp cải thiện điều kiện vệ sinh học đường cho hàng chục nghìn học sinh.

Hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, bà cùng gia đình và tập đoàn tài trợ 180 tỉ đồng tại 8 tỉnh, thành, giúp các hộ khó khăn có nơi ở tốt hơn, ổn định cuộc sống.

Trong lĩnh vực y tế, bà là người Việt Nam duy nhất đóng góp 4 triệu USD cho Quỹ Toàn cầu, góp phần huy động tổng nguồn tài trợ 15,5 triệu USD cho hoạt động phòng, chống bệnh lao và sốt rét tại Việt Nam; trong đó, Chương trình Chống lao Quốc gia được ưu tiên thụ hưởng. Bà cùng Gates Foundation và Temasek Foundation tài trợ dự án "Tối ưu hóa hiệu quả chi phí của các chiến lược sàng lọc bệnh lao tại Việt Nam" (ICE-TB – Improving Cost-Effectiveness of TB Screening) tại Cà Mau. Nghiên cứu nhằm tối ưu chi phí phát hiện lao chủ động tại cộng đồng, tạo cơ sở khoa học để nhân rộng mô hình sàng lọc bền vững, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam và toàn cầu.

Bà cũng ủng hộ 25 tỉ đồng triển khai chương trình "Sữa học đường" tại 61 điểm trường trên toàn quốc, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho trẻ em. Các hoạt động khác gồm xây dựng trường học, nhà Đại đoàn kết; đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật"; hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Với bà Lê Nữ Thùy Dương, phụng sự cộng đồng là trách nhiệm xuyên suốt sự nghiệp. Từ công trình dân sinh đến dự án y tế, giáo dục, các hoạt động hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo giá trị lâu dài và gắn thành công doanh nghiệp với sự thịnh vượng của đất nước, hạnh phúc của người dân.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại KN Holdings, bà Lê Nữ Thùy Dương là đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.Đồng Nai, Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thành viên Hội đồng Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bà tham gia góp ý xây dựng pháp luật, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư, chuyển tải tiếng nói của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.



