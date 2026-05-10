Anh Lê Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM

Ngày 9.5, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (sau hợp nhất) lần thứ hai.

Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ẢNH: C.T.V

Thông qua hội nghị, tổ chức Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên TP.HCM trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Hội; đồng thời thực hiện quy trình hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất anh Ngô Minh Hải thôi tham gia Ban Thư ký, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.