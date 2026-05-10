Anh Lê Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM

Ngày 9.5, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (sau hợp nhất) lần thứ hai.
Thông qua hội nghị, tổ chức Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên TP.HCM trong giai đoạn mới.
Tại Hội nghị, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Hội; đồng thời thực hiện quy trình hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Theo đó, Hội nghị đã thống nhất anh Ngô Minh Hải thôi tham gia Ban Thư ký, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Quá trình công tác của anh Lê Tuấn Anh:
• Từ tháng 6.2011 đến tháng 8.2016
Công tác tại Tỉnh đoàn Bình Dương, lần lượt giữ nhiệm vụ cán bộ hợp đồng, chuyên viên Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (6.2011);
Phó trưởng ban Biên tập website Tỉnh đoàn Bình Dương (5.2014);
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Dương (7.2014);
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Dương (4.2015).
• Từ tháng 9.2016 đến tháng 3.2020
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Dương, Phó bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một (9.2016);
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Dương, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một (5.2018);
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương (9.2019);
• Từ tháng 4.2020 đến tháng 6.2025
Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Bình Dương (4.2020);
Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương (10.2022);
Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương (6.2023);
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (9.2023);
Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (12.2023).
• Từ tháng 7.2025 đến nay
Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM (7.2025);
Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM (2.2026);
Ngày 9.5.2026, Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2024- 2029 (sau hợp nhất) lần thứ hai, đã hiệp thương chọn cử anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM khóa IX.
