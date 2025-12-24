Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Mùa Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

Đình Huy
Đình Huy
24/12/2025 16:53 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Mùa Chiến Thắng tiếp tục được tín nhiệm, tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên khóa XV.

Ngày 24.12, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Lê Thành Đô, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên và 250 đại biểu chính thức, là những đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 32.000 đoàn viên và trên 162.000 thanh niên trong tỉnh.

Anh Mùa Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên- Ảnh 1.

Anh Mùa Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Mùa Chiến Thắng tiếp tục được tín nhiệm, tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên khóa XV.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 nhân sự; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn gồm 7 nhân sự. Đồng thời, tiến hành bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, với khẩu hiệu "tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - đột phá - phát triển", đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định 18 chỉ tiêu trọng tâm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, hướng tới xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Mùa Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu

ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị tổ chức Đoàn và thanh niên Điện Biên phải là những người tiên phong trong công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng "tỉnh thông minh". Khơi dậy khát vọng làm giàu từ kinh tế lâm nghiệp và phát huy bản sắc văn hóa Tây Bắc; tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn những phương thức, giải pháp mới nhằm tạo ra chuyển biến tích cực và thực chất trong chất lượng hoạt động Đoàn và sinh hoạt chi đoàn.

Cạnh đó, căn cứ vào thực tiễn địa bàn, nhất là tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để có phương thức tập hợp phù hợp, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Điện Biên thời kỳ mới phải thực sự bản lĩnh, am hiểu phong tục tập quán, không ngại khó, ngại khổ.

