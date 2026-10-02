Anh Nguyễn Đình Đàn làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh

Ngày 1.10, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Tại hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh đã kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và chức danh Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Anh Nguyễn Đình Đàn, Phó bí thư Thành đoàn Quảng Ninh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hơn 7.000 lượt sinh viên tham gia tình nguyện

Theo Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh, hiện 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn có 13.758 sinh viên.

Trong năm học 2025 - 2026, phong trào "Sinh viên 5 tốt" thu hút 550 sinh viên đăng ký thi đua. Kết quả, 48 sinh viên và 7 tập thể được trao danh hiệu cấp tỉnh.

Các cấp bộ Đoàn, Hội duy trì 31 câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học với gần 1.100 hội viên, sinh viên tham gia. Sinh viên tham gia và làm chủ 15 đề tài nghiên cứu khoa học.

Hoạt động tình nguyện thu hút hơn 7.000 lượt sinh viên. Đáng chú ý, các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số có hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia, hỗ trợ hơn 28.450 lượt người dân tại các trung tâm phục vụ hành chính công và xã, phường, đặc khu.

Với kết quả trong năm học 2025 - 2026, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Quảng Ninh tiếp tục được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn quốc.

Năm học 2026 - 2027, Hội Sinh viên Quảng Ninh xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Hội; hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát triển các hoạt động tình nguyện ứng dụng tri thức phục vụ cộng đồng.

Dịp này, 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026 được khen thưởng.