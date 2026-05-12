Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Anh Nguyễn Hiếu Trung giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
12/05/2026 16:39 GMT+7

Anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, và được bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai.

Chiều 12.5, anh Nguyễn Hiếu Trung được Ban chấp hành Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030) bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn.

Anh Nguyễn Hiếu Trung giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai - Ảnh 1.

Ban chấp hành Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã bầu anh Nguyễn Hiếu Trung giữ chức Phó bí thư Thành đoàn

ẢNH: LÊ LÂM

Anh Nguyễn Hiếu Trung, sinh năm 1990 (ở P.Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai), tham gia công tác đoàn từ năm 2009 với vị trí Bí thư Chi đoàn ấp Long Hiệu, xã Long Tân. Đến năm 2015 công tác tại Huyện đoàn Nhơn Trạch, từ cán bộ rồi lên Phó bí thư, Bí thư.

Từ năm 2022, anh được điều động công tác ở Tỉnh đoàn Đồng Nai, giữ chức Trưởng ban Phong trào, sau đó được bầu giữ chức Phó bí thư.

Anh Nguyễn Hiếu Trung giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Hiếu Trung tham gia công tác đoàn từ năm 2009, là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết

ẢNH: T.Đ

Từ tháng 8.2025 (sau sáp nhập), anh được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray.

Ngày 11.5, Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng thời giới thiệu anh Nguyễn Hiếu Trung để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Tin liên quan

Anh Nguyễn Hiếu Trung tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Đồng Nai

Anh Nguyễn Hiếu Trung tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Đồng Nai

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn 35 ủy viên vào Ủy ban Hội. Anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Khám phá thêm chủ đề

Thành đoàn thành phố Đồng Nai Nguyễn Hiếu Trung Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn thành phố Đồng Nai xã Sông Ray công tác cán bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận