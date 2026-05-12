Anh Nguyễn Hiếu Trung giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai

Chiều 12.5, anh Nguyễn Hiếu Trung được Ban chấp hành Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030) bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn.

Anh Nguyễn Hiếu Trung, sinh năm 1990 (ở P.Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai), tham gia công tác đoàn từ năm 2009 với vị trí Bí thư Chi đoàn ấp Long Hiệu, xã Long Tân. Đến năm 2015 công tác tại Huyện đoàn Nhơn Trạch, từ cán bộ rồi lên Phó bí thư, Bí thư.

Từ năm 2022, anh được điều động công tác ở Tỉnh đoàn Đồng Nai, giữ chức Trưởng ban Phong trào, sau đó được bầu giữ chức Phó bí thư.

Từ tháng 8.2025 (sau sáp nhập), anh được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray.

Ngày 11.5, Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động anh Nguyễn Hiếu Trung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Sông Ray đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng thời giới thiệu anh Nguyễn Hiếu Trung để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó bí thư Thành đoàn Đồng Nai (nhiệm kỳ 2025 - 2030).