Anh Nguyễn Minh Kiên được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai

Ngày 6.12, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã diễn ra phiên trọng thể.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại đại hội ẢNH: LÊ LÂM

Tham dự Đại hội có 254 đại biểu, đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho ý chí, khát vọng, sức trẻ của hơn 190.000 đoàn viên trong tỉnh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã về dự.

Theo đó Bí thư T.Ư Đoàn rất phấn khởi khi chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội toàn diện và nổi bật của tỉnh Đồng Nai trong 3 năm qua. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; Hạ tầng chiến lược, đặc biệt là sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc, vành đai đang được triển khai mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới cho cả tỉnh và vùng Đông Nam bộ.

"Những kết quả đó khẳng định quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trong những thành tựu chung ấy, có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ tỉnh nhà", Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng cho biết từ báo cáo chính trị của Đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn vui mừng nhận thấy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình sáng tạo mang lại hiệu quả rõ rệt.

Về công tác cán bộ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) và chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

3 lãnh đạo của Tỉnh đoàn Đồng Nai phát biểu nhận nhiệm vụ (từ trái qua: chị Nguyễn Trần Phương Hà, anh Nguyễn Minh Kiên, anh Phan Thế Công) ẢNH: LÊ LÂM

Theo quyết định chỉ định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai là anh Nguyễn Minh Kiên; 2 Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm Nguyễn Trần Phương Hà và Phan Thế Công.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị chúc mừng và tin tưởng rằng tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, đủ sức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Phải đổi mới mạnh mẽ

Phát biểu tại đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cho biết năm 2025, Đồng Nai đứng đầu cả nước về mục tiêu tăng trưởng (đạt 9,63%, vượt 1,13 điểm % so với chỉ tiêu Chính phủ giao; đứng thứ 3 cả nước về chỉ số hài lòng, phục vụ người dân).

Bà Tôn Ngọc Hạnh cho rằng những thành tựu của Đồng Nai có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ tỉnh nhà ẢNH: LÊ LÂM

Theo bà Tôn Ngọc Hạnh, Những thành tựu quan trọng đó, có sự đóng góp tích cực của thế hệ trẻ tỉnh nhà với những thành tích nổi bật trong học tập, lao động, sáng tạo.

Tuy nhiên, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng cho rằng hoạt động Đoàn vẫn còn một số hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận: đó là sức hút phong trào ở một số cơ sở chưa cao; tập hợp thanh niên trong doanh nghiệp, khu công nghiệp còn khó khăn; nội dung sinh hoạt chậm đổi mới; năng lực số, kỹ năng tham mưu, khả năng dẫn dắt phong trào của một bộ phận cán bộ Đoàn còn hạn chế; quản lý đoàn viên trên nền tảng số chưa đồng bộ; một bộ phận thanh niên còn thiếu tinh thần tự học, thiếu dấn thân trong lĩnh vực mới. Những hạn chế này đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Cũng theo bà Tôn Ngọc Hạnh, thanh niên chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh, tập trung đông trong các khu công nghiệp, đây là lực lượng trẻ, năng động, am hiểu công nghệ, có khả năng thích ứng nhanh với chuyển đổi số và các xu thế phát triển mới, là nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển tỉnh nhà.

Vì vậy, trong bối cảnh mới, mô hình mới và yêu cầu mới đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt hơn, chứng minh rõ vai trò nòng cốt trong tập hợp thanh niên và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.