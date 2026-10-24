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    Anh Nguyễn Minh Triết: Lan tỏa nhiều hơn những tấm gương nghị lực

    Anh Nguyễn Minh Triết: Lan tỏa nhiều hơn những tấm gương nghị lực

    Võ Hiếu
    Võ Hiếu
    Sáng 24.10, tại Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã dự lễ ký thỏa thuận bảo trợ trẻ mồ côi và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Anh Nguyễn Minh Triết biểu dương nỗ lực của Báo Thanh Niên trong hành trình chăm lo, tiếp sức cho các em suốt 5 năm.


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