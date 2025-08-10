Anh Nguyễn Minh Triết: Một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho học sinh

Ngày 10.8, tại TP.Huế, T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, năm 2025. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Hội Tin học Việt Nam.

Giúp học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, hội thi là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ. Đây là nền tảng để các em trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BTC

"Chúng tôi cũng vui mừng nhận thấy hội thi tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các trường, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và đặc biệt là sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh trên cả nước. Số lượng thí sinh tham gia vòng thi khu vực đã tăng 30% so với năm 2024. Nhiều bài thi có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo mạnh mẽ", anh Triết nói.

Theo anh Triết, những kết quả đó cho thấy hội thi đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho học sinh, giúp các bạn thỏa mãn niềm đam mê đối với lĩnh vực lập trình, thiết kế, tạo ra sản phẩm sáng tạo; đồng thời cũng là dịp để các em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người bạn cùng sở thích.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh ẢNH: BTC

Anh Triết nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến đang định hình tương lai của thế giới. Tôi khuyến khích các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc lập trình mà còn khám phá, làm chủ những công nghệ mới như AI, blockchain, bigdata,… để tiên phong trong các lĩnh vực chiến lược của đất nước, đồng thời tận dụng những kiến thức, kỹ năng học được từ hội thi để phát triển các dự án công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam".

Anh Triết cũng mong rằng các bạn trẻ sẽ phát huy năng lực, làm chủ công nghệ số, chinh phục những thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong học tập, nghề nghiệp, trở thành những nhân tố quan trọng đóng góp tích cực cho việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai không xa.

Hà Nội giành giải nhất toàn đoàn

Tại vòng chung kết toàn quốc có 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành trong cả nước tranh tài. Hội đồng giám khảo đánh giá cao chất lượng thí sinh bảng lập trình được phân hóa rõ rệt, sản phẩm sáng tạo, có nhiều ý tưởng đa dạng, phản ánh sự phát triển và ứng dụng của công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Anh Nguyễn Minh Triết trao giải nhất cho các thí sinh, trong đó có em Lê Thạc Vân của Hà Nội ẢNH: BTC

Kết thúc cuộc tranh tài hấp dẫn, sôi nổi, kịch tính của các thí sinh tại vòng chung kết toàn quốc, ban tổ chức đã trao giải toàn quốc, gồm: các giải nhất, mỗi giải được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, kèm theo phần thưởng tiền mặt.

Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, giải ba và giải khuyến khích, mỗi giải thưởng nhận được bằng khen, giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 3 giải tập thể, gồm giải nhất, nhì và giải ba toàn đoàn, mỗi giải thưởng nhận được bằng khen và phần thưởng tương ứng.

Hà Nội có một thí sinh đoạt giải nhất bảng A là Lê Thạc Vân, học sinh lớp 5 và cũng là đơn vị giành giải nhất toàn đoàn.