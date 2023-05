Anh Nguyễn Minh Triết tham gia khởi công xây dựng cầu cho người dân tỉnh Cà Mau

Tại xã Viên An, H.Ngọc Hiển anh Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác đã dự lễ khởi công xây dựng cầu Kinh Ranh phục vụ việc đi lại thuận tiện hơn cho người dân nơi đây.

Cầu Kinh Ranh được xây dựng ở ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An với chiều dài 24m, bề rộng cầu 1 làn xe rộng 3m, tải trọng 3 tấn. Công trình có tổng kinh phí thực hiện là 1 tỉ đồng. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần giúp 246 hộ dân và các em học sinh của ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An thuận lợi trong di chuyển sinh hoạt, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế và đến trường học tập.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự lễ khởi công cầu Kinh Ranh PHÚC KHA

Anh Nguyễn Minh Triết tham gia khởi công xây dựng cây cầu trị giá 1 tỉ đồng cho người dân xã Viên An, H.Ngọc Hiển PHÚC KHA

"Công trình cầu Kinh Ranh ngày hôm nay được đầu tư xây dựng từ nguồn xã hội hóa, cũng là sự cụ thể hóa ban đầu, khẳng định quyết tâm của T.Ư Đoàn trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện", anh Nguyễn Minh Triết cho biết.

Để thực hiện thành công công trình cầu Kinh Ranh theo kế hoạch đề ra, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, Đảng ủy, UBND xã Viên An hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình thi công.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các công việc liên quan trong quá trình xây dựng cây cầu PHÚC KHA

"Đoàn thanh niên huyện Ngọc Hiển, xã Viên An tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận tham gia thực hiện các phần việc liên quan đến xây dựng đường dẫn, hỗ trợ các đơn vị thi công cầu để triển khai thực hiện công trình đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả", anh Triết nhấn mạnh.

Bày tỏ niềm vui của địa phương khi được TƯ Đoàn hỗ trợ xây dựng cây cầu trị giá 1 tỉ đồng, ông Trần Hiếu Giang, Phó chủ tịch xã Viên An nói: "Khi cầu Kinh Ranh hoàn thành sẽ đáp ứng được nguyện vọng thiết tha, mong đợi của nhân dân ấp Nguyễn Quyền (xã Viên An), giúp người dân, học sinh nơi đây đi lại thuận lợi hơn. Các em học sinh khi có thể di chuyển đến học các điểm Trường tiểu học ấp Kinh Năm, ấp So Đũa (xã Viên An) hoặc ra điểm trường trung tâm của xã, hạ tầng được kết nối, gắn kết. Cây cầu Kinh Ranh sẽ tạo niềm vui, phấn khởi, tin tưởng vào sự thay đổi diện mạo nông thôn ở vùng quê còn rất nhiều khó khăn".

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó PHÚC KHA

Trao tặng tủ sách cho thiếu nhi địa phương PHÚC KHA

Cũng tại chương trình thăm, tặng quà tại H.Ngọc Hiển, đoàn công tác của T.Ư Đoàn trao tặng tủ sách trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi tại Trường tiểu học 3 Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Đoàn công tác mong muốn tủ sách được trao tặng tại Trường tiểu học Đất Mũi sẽ góp phần phát triển văn hóa đọc sách cho các em thiếu nhi, giúp các em thiếu nhi ở khu vực địa bàn dân cư có thể tiếp cận những quyển sách hay, lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi.

Hơn nữa, tủ sách sẽ hỗ trợ việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong thiếu nhi, xây dựng thói quen đọc sách trong nhà trường. Ngoài ra, đoàn công tác trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.